Появилось циничное оправдание России ударов по Охматдету и другим объектам Киева

Минобороны России отреагировало на кровавые последствия своих ракетных ударов по гражданским объектам Киева, в частности по детской больнице "Охматдет", и других городов в понедельник, 8 июля.
В Кремле заявили, что нанесли массированную атаку в несколько волн и разными средствами поражения якобы "в ответ на попытку ВСУ нанести ущерб российской энергетике". В то же время стоит отметить, что удары такого рода планируются заранее и не являются следствием "реакции".
Москва называет гражданские объекты в украинских городах, в том числе Охматдет, "объектами военной промышленности и авиационными базами".
"Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены", — говорится в полном заявлении МО России.
Вместе с тем, страна-террорист называет кадры разрушений и погибших на местах прилетов ее ракет такими, которые "не соответствуют действительности".
Всю вину в убийстве гражданского населения Россия, естественно, переложила на украинскую ПВО. Хотя в Сети уже появились кадры, подтверждающие обратное — по меньшей мере удар по Охматдету был нанесен ракетой целенаправленно.
"Цель таких провокаций — обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима (так оккупанты пренебрежительно называют Украину, — Главред) и продолжение войны до последнего украинца", — продолжают врать кремлевские чиновники.
Удар по Украине 8 июля — главное
Сегодня ночью и днем Россия атаковала Украину дронами и ракетами.
Вследствие уже утренней атаки ракетами было повреждено, в частности, здание самой большой в Украине детской больницы Охматдет в Киеве.
Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе.
Есть прилеты по энергетическим объектам столицы.
Всего, по подсчетам спасателей, во время массированной атаки России погибли десятки человек, еще десятки пострадали. Число погибших и раненых постоянно увеличивается.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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