Люди кричат под завалами: РФ атаковала многоэтажку в Киеве - Кличко

В результате российского массированного ракетного удара по Киеву днем, 8 июля, зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.
По его словам, попадание зафиксировано в Шевченковском районе столицы.
"Повреждены подъезды. Один разрушен. Происходит эвакуация жителей", - написал Кличко.видео дня
Позже он сообщил, что в жилом доме на Сырце, полностью уничтожен один подъезд. Несколько - сильно повреждены.
"Сейчас из-под завалов спасатели пытаются достать людей. Голоса их слышат. Остальных жителей эвакуировали. Поврежден дом и напротив", - сказал Кличко.
Смотрите видео с последствиями попадания в жилой дом в Шевченковском районе Киева:
Кроме того, по данным СМИ сообщается, что под завалами дома в Шевченковском районе Киева могут быть люди.
Смотрите видео на котором слышен крик пострадавших в результате российского обстрела:
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Массированный ракетный удар по Украине 8 июля - последствия взрывов
Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы противовоздушной обороны Украины сбили большинство российских ракет, которые ударили по Украине в понедельник, 8 июля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
8 июля Россия нанесла массированный комбинированный ракетный удар по территории Украины, в результате чего есть погибшие и раненые. О последствиях удара по Кривому Рогу сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Сегодня, 8 июля, Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве, под завалами, вероятно, есть люди. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
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