Большинство ракет сбито: Шмыгаль о деталях массированного удара РФ по Украине

В ходе массированной атаки враг запустил крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы".

https://glavred.info/ukraine/bolshinstvo-raket-sbito-shmygal-o-detalyah-massirovannogo-udara-rf-po-ukraine-10579100.html Ссылка скопирована

Последствия ракетного удара РФ по Киеву / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/MNS.GOV.UA

Силы противовоздушной обороны Украины сбили большинство российских ракет, которыми страна-агрессор ударила по Украине в понедельник, 8 июля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Наши Силы ПВО сбили большинство ракет, чем спасли многие человеческие жизни. Украина призывает партнеров предоставить больше современных систем, чтобы оградить мирные города от российского террора", - написал он в своем Telegram.

Как уточнил премьер-министр, в ходе массированной атаки враг запустил крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы".

видео дня

"В Киеве россияне попали в здание детского медицинского учреждения. Под завалами могут находиться люди. Также обломками российской ракеты повреждены офисный центр и жилые дома. Есть погибшие и раненые", - пишет он.

Шмыгаль добавил, что что в Кривом Роге попадание в здание промышленного предприятия. Все службы работают на месте.

Также под атакой были Днепр, Краматорск, Славянск, уточнил он.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на пост главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был председателем Ивано-Франковской областной администрации. До государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова – ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Ракетный удар по Украине 8 июля - последние новости

В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

Как сообщалось, в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу известно о десятках раненых, кроме того, по данным Совета обороны города, предварительно - 10 погибших.

Президент Владимир Зеленский написал, что детская больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы. Президент отметил, что РФ должна ответить за свои преступления.

/ Инфографика: Главред

Больше новостией:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред