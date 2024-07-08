Зеленский отреагировал на массированный ракетный обстрел и попадание в Охматдет

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной обстрел Украины российскими ракетами.

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Зеленский отреагировал на российский обстрел / коллаж: Главред фото: Википедия, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний ракетный обстрел россиянами территории Украины. Он подчеркнул, что оккупанты нанесли удары по разным городам страны, включая столицу. Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

"Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет различных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница", - написал глава государства.

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Также он подчеркнул, что на места событий выехали все необходимые службы. Зеленский заявил, что весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам.

Самолеты, которыми Россия обстреливает Украину / Инфографика Главреда

"Убийства - это то, что несет Путин", - написал украинский президент и призвал всех объединиться, чтобы обеспечить вместе безопасность в Украине и во всем мире.

Ракетный обстрел Украины

Напомним, утром 8 июля россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по Украине. В Воздушных силах ВСУ сообщили о пуске баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 8 июля РФ запустила ракеты из стратегических бомбардировщиков по территории Украины.

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что ПВО удалось с бить три из четырех российских ракет Х-101, запущенных по Украине.

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