Количество погибших и раненых возросло: Зеленский отреагировал на обстрел Днепра

Количество раненых и погибших в результате российского ракетного удара по Днепру 3 июля возросло. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале.
По словам Зеленского, по состоянию на сейчас известно о пяти погибших, кроме того, в результате российского обстрела пострадали еще 34 человека, среди них и ребенок.
"Привлечены все необходимые подразделения ГСЧС, спасатели помогают всем, кто пострадал", - написал президент Украины.видео дня
Кроме того, он подчеркнул, что российский террор можно с помощью современных систем ПВО и дальнобойного оружия.
"Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решимость лидеров. Решимость, которая может и должна сделать вновь нормой безопасность от террора", - резюмировал Зеленский.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Обстрел Днепра 3 июля - что известно о последствиях удара РФ
Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 июля в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки со стороны России. Взрывы были зафиксированы в Днепре.
Глава областной военной администрации Днепропетровщины Сергей Лысак сообщил, что в результате удара по Днепру есть трое погибших и 18 раненых.
В понедельник, 1 июля, российские оккупанты снова выпустили ракеты по Украине. Взрывы были слышны в Миргородском районе Полтавской области, также был зафиксирован удар по Харькову.
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