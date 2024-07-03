Количество погибших и раненых возросло: Зеленский отреагировал на обстрел Днепра

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепру и назвал 2 вещи, которые смогут остановить российский ракетный террор.

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Зеленский назвал количество раненых и погибших в результате обстрела Днепра / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Количество раненых и погибших в результате российского ракетного удара по Днепру 3 июля возросло. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале.

По словам Зеленского, по состоянию на сейчас известно о пяти погибших, кроме того, в результате российского обстрела пострадали еще 34 человека, среди них и ребенок.

"Привлечены все необходимые подразделения ГСЧС, спасатели помогают всем, кто пострадал", - написал президент Украины. видео дня

Кроме того, он подчеркнул, что российский террор можно с помощью современных систем ПВО и дальнобойного оружия.

"Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решимость лидеров. Решимость, которая может и должна сделать вновь нормой безопасность от террора", - резюмировал Зеленский.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Обстрел Днепра 3 июля - что известно о последствиях удара РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 июля в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки со стороны России. Взрывы были зафиксированы в Днепре.

Глава областной военной администрации Днепропетровщины Сергей Лысак сообщил, что в результате удара по Днепру есть трое погибших и 18 раненых.

В понедельник, 1 июля, российские оккупанты снова выпустили ракеты по Украине. Взрывы были слышны в Миргородском районе Полтавской области, также был зафиксирован удар по Харькову.

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