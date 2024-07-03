"Странный посредник": в ОП разнесли "примитивный" план Орбана о прекращении огня

РФ выпрашивает запрет для Украины на оборонительные удары, пояснил Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прокомментировал предложение Виктора Орбана / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Facebook М.Подоляка, Facebook/orbanviktor

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, высказанное на встрече с президентом Владимиром Зеленским, о прекращении огня.

Как написал он в Telegram, предложение Орбана о прекращении огня в Украине является примитивным.

"Крайне интересные предложения: Украина должна немедленно и в одностороннем порядке прекратить огонь (сарказм). Особенно, конечно же, прекратить удары дальнобойными средствами поражения и особенно по оккупированной территории и границе РФ. Россия же может продолжать наносить удары", - отметил представитель ОП.

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При этом он напомнил заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что даже в случае начала переговорного процесса страна-агрессор не остановит удары по территории Украины.

"Что это все означает? Проще простого. Россия буквально выпрашивает через странных посредников возвращение неформального решения о запрете... для Украины на оборонительные удары. Чтобы в тишине продолжать подтягивать ресурсы в приграничье, готовить новые масштабные атаки, не терять средства ПВО и технику... Просто и примитивно. Еще проще и примитивнее", - заявил он.

Советник главы ОП также обратил внимание на то, что такие предложения вряд ли приведут к окончанию войны.

"Вопрос риторический: как понимать людей, которые участвуют в кампании по принуждению страны, на которую напали, к одностороннему прекращению огня... А главное: неужели эти предложения делаются всерьез и неужели они приведут к окончанию войны?", - добавил Подоляк.

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа перестанут финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей". В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля". "Потери украинцев – это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", – сказал Орбан в интервью радио Kossuth. В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона. Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

Переговоры Зеленского и Орбана - последние новости по теме

Напомним, что 2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины. Орбан хочет встретиться с Зеленским.

Стало известно, о чем говорили Зеленский и Орбан. Во время визита венгерской делегации в Украину, говорили о том, как приблизить справедливый и длительный мир. Президент Украины уточнил, что с Орбаном обсудил наиболее принципиальные вопросы. При этом венгерский премьер выдвинул странное предложение о "прекращении огня".

Позднее в ОП намекнули, что отклонили "предложение" Орбана о мире с Россией. В Офис президента сообщили, что Венгрия - это не первая страна, которая говорит о прекращении огня.

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