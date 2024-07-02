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"Прекращение огня" и глобальное соглашение: о чем говорили Зеленский и Орбан

Алексей Тесля
2 июля 2024, 14:29
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Владимир Зеленский рассказал о будущем двустороннем документе между Украиной и Венгрией.
Зеленский, Орбан
Владимир Зеленский встретился с Виктором Орбаном / t.me/ermaka2022

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в ходе визита венгерской делегации в Украину, говорили о том, как приблизить справедливый и продолжительный мир.

"Благодарю Венгрию за участие в Саммите мира и поддержку коммюнике – эта работа в формате Саммита мира действительно помогает остановить войну", - подчеркнул Зеленский в своем Telegram.

Президент уточнил, что с Орбаном обсудил наиболее принципиальные вопросы – торговлю, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные и энергетические вопросы.

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"В целом содержание нашего диалога по всем сегодняшним вопросам может стать основой нового двустороннего документа между нашими государствами – документа, который будет регулировать все наши взаимоотношения, который будет основан на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией и позволит нашим народам пользоваться всеми благами единства в Европе", - отметил Зеленский.

Смотрите видео - встреча Зеленского и Орбана:

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Что известно о переговорах Зеленского с Орбаном

Как сообщает "Европейская правда", стороны договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы. Они подчеркнули, что двусторонняя встреча стала важным шагом для решения проблем, накопленных в течение длительного времени.

В свою очередь Орбан сказал, что переговоры приблизили две страны к возможному подписанию нового соглашения.

"Мы хотим наладить отношения между нашими странами, мы хотим подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими соседями Венгрии", – сказал премьер Венгрии.

Кроме того, Орбан заявил, что Венгрия готова поддержать модернизацию украинской экономики, а также намерена помогать Украине в период своего председательства в совете ЕС.

Предложение о "прекращении огня"

Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мир – это важный вопрос. Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы господина Зеленского ради достижения мира. Я рассказал Зеленскому, что эти инициативы требуют много времени. И именно через правила международной дипломатии они очень усложнены. Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - заявил Орбан.

Он также сказал, что "очень благодарен Зеленскому за его мнение по этому вопросу".

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине

В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа перестанут финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей".

В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля".

"Потери украинцев – это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", – сказал Орбан в интервью радио Kossuth.

В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона.

Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

Орбан назвал цель визита в Киев

Сам Орбан отметил важность его визита для решения стоящих перед ЕС проблем во время председательства Венгрии в Европейском совете.

"Целью председательства Венгрии является содействие решению проблем, стоящих перед Европейским Союзом. Именно поэтому я совершаю свою первую поездку в Киев", - написал Орбан в Facebook.

Он проиллюстрировал совместную фотографию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отношения Украины и Венгрии - последние новости по теме

Как сообщалось ранее, представители властей Венгрии на встрече послов стран Евросоюза 29 мая блокировали одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз ‒ якобы из-за вопроса прав национальных меньшинств. Об этом писал редактор "Радио Свобода" по европейским вопросам Рикард Джозвяк.

По его информации, Венгрия блокировала Украину из-за 11 двусторонних вопросов относительно национальных меньшинств в Украине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Виктор Орбан согласился поддержать начало вступительных переговоров о членстве Украины в ЕС при условии, что Киев публично обяжется выполнить 11 требований Будапешта, среди которых — признать все Закарпатье "традиционно венгерским".

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