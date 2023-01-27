'Украина - ничейная земля': Орбан огорошил новым скандальным заявлением

После скандального заявления Виктора Орбана в МИД Украины вызвали посла Венгрии.

Орбан назвал Украину "ничейной землей" / Фото УНИАН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оскандалился из-за нового громкого заявления сказав о том, что "Украина становится ничейной землей". В МИД мгновенно отреагировали и вызвали посла Венгрии для объяснений. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, сообщает 24 канал.

Орбан цинично заявил, что "Путин не может проиграть войну". К тому же он обвинил Запад в том, что он якобы "превращает Украину в Афганистан и ничейную землю".

"Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. Такие заявления являются категорически неприемлемыми. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений", – сказал Николенко.

Скандальное заявление Орбана

Ранее Орбан сделал новое скандальное заявление по поводу войны в Украине. Он уверен в том, что украинцы могут воевать, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами.

При этом он подчеркнул, что Венгрия уже столкнулась с опасностью быть втянутой в войну в Украине, а также пожаловался на то, что рост цен на энергоносители также толкает страну в опасном направлении.

Также в Интернете появилась фотография премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с картой "великой Венгрии", на которой обозначены территории, принадлежащие Украине и Румынии – Закарпатье и Трансильвания. Сам Орбан позже пытался оправдаться за свой поступок.

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