"Запад сдает позиции, а Венгрии нужно поддержать его оппонентов": Орбан влип в новый скандал - СМИ

Орбан обвинил Запад в начале новой "холодной войны".

Орбан заявил, что хочет поддержать конкурентов Запада / коллаж фото УНИАН

Скандальный премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз стал на защиту российского диктатора Владимира Путина и заявил, что Запад якобы объявил Востоку "холодную войну". Теперь Орбан открыто хочет поддержать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль "регионального лидера". Об этом сообщает Mandiner.

"В настоящее время очевидно, что наибольшим стратегическим вызовом, который стоит перед Венгрией в следующем десятилетии, является выход из группы стран со средним уровнем дохода и догонять развитые страны, а также достижение статуса регионального среднего государства в Центральной Европе", — говорится в материале.

Орбан убежден в том, что новую "холодную войну" начал Запад во главе с США. При этом Орбан считает, что Запад якобы "не может удержать свои позиции", так как его конкуренты укрепились.

"Поэтому исходным шагом венгерской стратегии догоняющего развития является разработка специфической для страны логики глобализации для преодоления негативных последствий", – убежден Орбан.

Он хочет стать посредником между Востоком и Западом.

Скандальное заявление Орбана

Ранее Орбан сделал новое скандальное заявление по поводу войны в Украине. Он уверен в том, что украинцы могут воевать, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами.

При этом он подчеркнул, что Венгрия уже столкнулась с опасностью быть втянутой в войну в Украине, а также пожаловался на то, что рост цен на энергоносители также толкает страну в опасном направлении.

Также в Интернете появилась фотография премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с картой "великой Венгрии", на которой обозначены территории, принадлежащие Украине и Румынии – Закарпатье и Трансильвания. Сам Орбан позже пытался оправдаться за свой поступок.

Другие новости: