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"Эти танки сгорят": президент Хорватии разразился истерическим заявлением из-за помощи Украине

27 января 2023, 15:59
Зоран Миланович цинично заявил, что передача танков Украине может "затянуть войну".
Зоран Миланович, танки
Президент Хорватии оскандалился из-за заявления о поставках танков Украине / коллаж фото Википедия

Танки, которые передают в качестве военной помощи Украине, только "затянут войну". Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович, сообщает N1.

Он цинично добавил, что передачей танков США и Россия не придут к согласию, а "танки сгорят". Миланович боится из-за того, что "мир будет двигаться к Третьей мировой войне".

"Возможно, эти танки сгорят, возможно, дойдут до Крыма, но без Хорватии. Я всегда буду выступать за это. Те, кто хочет угодить кому-то в Брюсселе, могут выступать за это, но я не буду", – сказал Миланович.

Он отказался передавать Украине оружие и заявил, что Хорватия не будет в этом участвовать. Зато он добавил, что "Германия воюет с Россией".

"Министр иностранных дел Германии сказал, что мы должны объединяться, потому что, цитирую, Мы воюем с Россией. Я этого не знал. Возможно, Германия снова воюет с Россией, удачи им, возможно, у них все получится лучше, чем 70 лет назад", – сказал Миланович.

Ему также показалось, что сейчас в политике якобы творится "безумие".

Украина получит танки Leopard 2

Ранее в СМИ сообщали, что Шольц после нескольких месяцев колебаний принял решение о передаче танков Leopard Украине. Отмечалось, что Германия отправит Киеву как минимум одну роту танков Leopard 2A6. (Танковая рота обычно состоит из 10 танков, но согласно стандартам НАТО она включает в себя 14 танков).

После того, как немецкие СМИ сообщили о решении Шольца передать Украине танки Leopard 2, глава ОП Андрей Ермак написал о том, что танки нужны государству для восстановления своей территориальной целостности в международно признанных границах. Он подчеркнул, что несколько сотен танков помогут украинским военным в борьбе против РФ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства 25 января официально заявил, что Берлин направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Германия разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

В Москве нервно отреагировал на информацию о поставках Украине западных танков для противодействия агрессии РФ.

Новые поставки бронетехники ВСУ "затянут" войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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