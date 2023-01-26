"Мы на эту цифру выйдем": Подоляк рассказал, сколько Украина получит танков

В Офисе президента отметили, что Украине уже пообещали передать 120 танков.

Украина получит западные танки / Коллаж фото Википедия, ОПУ

Украина получит западные танки, которые так необходимы для освобождения территорий от российских оккупантов. Это стало окончательным переломом в вопросе военной помощи Украине. . Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал.

Он убежден, что это не приведет к эскалации конфликта, ведь большая война уже состоялась.

"Все, перелом окончательно случился. Еще есть отголоски страха эскалации, но уже все поняли, что никакой эскалации не будет, что эскалация уже есть в полном объеме, уже есть большая война и надо все дать Украине здесь и сейчас", - сказал Подоляк.

Подоляк отметил, что Украине необходимо 350-400 танков, чтобы сформировать бригады для контрнаступления. Эти танки понадобятся уже в начале весны.

"Если официально заявлено о примерно 120 танков, но нам, учитывая момент, нужно 350 – 400 танков для формирования конкретных танковых штурмовых бригад, то я думаю, что мы на эту цифру и выйдем", – сказал Подоляк.

Украина получит танки Leopard 2

Канцлер Германии Олаф Шольц 25 января сделал заявление о том, что немецкое правительство приняло решение о поставках Украине танков Leopard 2.

При этом Берлин разрешит странам, у которых есть немецкие танки Leopard, передать их Украине.

Согласно данным немецкого издания Spiegel, Запад даст Украине около 80 танков Leopard. Речь идет о двух танковых батальонах по 40 единиц техники.

Министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что Украина получит танки Leopard 2 примерно через 3 месяца. Берлин отправит Киеву два батальона боевых машин. Первая партия – 14 единиц Leopard 2A6 – должны быстро подготовить для их поставки украинскому государству.

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