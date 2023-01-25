Украина получит от ЕС 80 танков Leopard: в Spiegel рассказали, когда они поступят на вооружение ВСУ

Батальон танков также прибудет из США с около 30 основными боевыми танками M1 Abrams. Официально об этом еще не объявляли.

Украина получит танки Leopard от европейских стран / Фото US Army

Украина получит 80 танков Leopard от европейских стран. При этом немецкие танки поступят на вооружение Вооруженных сил Украины до конца марта.

Как пишет издание Spiegel, в общей сложности Европа планирует передать Украине два батальона современных танков, в каждом из которых будет по 40 единиц. Еще один батальон танков Abrams готовит США.

"Соответственно, немцы принимают участие (в коалиции - ред.) с ротой танков Leopard 2A6 в батальоне, в который финны, испанцы и голландцы также вносят танки этой модели. Поляки и норвежцы собирают второй батальон "Леопардов" типа 2А4", - говорится в сообщении.

Третий батальон прибудет из США с около 30 основными боевыми танками M1 Abrams. Официально об этом еще не объявляли.

Немецкие танки Leopard будут поступать со складов Бундесвера. Согласно заявлению, обучение украинских экипажей в Германии должно начаться как можно скорее. Помимо обучения в пакет также входит "логистика, боеприпасы и обслуживание систем". Кроме того, Германия выдаст странам, которые также хотят поставить танки Leopard 2 в Украину, соответствующие разрешения на передачу.

Танки Leopard для Украины

25 января канцлер Германии Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства заявил, что ФРГ направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Берлин разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

Ранее в СМИ сообщали, что Шольц после нескольких месяцев колебаний принял решение о передаче танков Leopard Украине. Отмечалось, что Германия отправит Киеву как минимум одну роту танков Leopard 2A6. (Танковая рота обычно состоит из 10 танков, но согласно стандартам НАТО она включает в себя 14 танков).

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что боевые танки, которые предоставят Украине страны Запада, помогут ВСУ вести механизированные боевые действия, что даст возможность нанести поражение оккупантам и освободить украинскую территорию. По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украине необходимо 300 основных боевых танков, чтобы осуществить контрнаступление.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1. В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий. Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу. Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм. Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

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