glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина получит от ЕС 80 танков Leopard: в Spiegel рассказали, когда они поступят на вооружение ВСУ

25 января 2023, 14:33
Батальон танков также прибудет из США с около 30 основными боевыми танками M1 Abrams. Официально об этом еще не объявляли.
Танк Leopard
Украина получит танки Leopard от европейских стран / Фото US Army

Украина получит 80 танков Leopard от европейских стран. При этом немецкие танки поступят на вооружение Вооруженных сил Украины до конца марта.

Как пишет издание Spiegel, в общей сложности Европа планирует передать Украине два батальона современных танков, в каждом из которых будет по 40 единиц. Еще один батальон танков Abrams готовит США.

"Соответственно, немцы принимают участие (в коалиции - ред.) с ротой танков Leopard 2A6 в батальоне, в который финны, испанцы и голландцы также вносят танки этой модели. Поляки и норвежцы собирают второй батальон "Леопардов" типа 2А4", - говорится в сообщении.

Третий батальон прибудет из США с около 30 основными боевыми танками M1 Abrams. Официально об этом еще не объявляли.

Немецкие танки Leopard будут поступать со складов Бундесвера. Согласно заявлению, обучение украинских экипажей в Германии должно начаться как можно скорее. Помимо обучения в пакет также входит "логистика, боеприпасы и обслуживание систем". Кроме того, Германия выдаст странам, которые также хотят поставить танки Leopard 2 в Украину, соответствующие разрешения на передачу.

Танки Leopard для Украины

25 января канцлер Германии Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства заявил, что ФРГ направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Берлин разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

Ранее в СМИ сообщали, что Шольц после нескольких месяцев колебаний принял решение о передаче танков Leopard Украине. Отмечалось, что Германия отправит Киеву как минимум одну роту танков Leopard 2A6. (Танковая рота обычно состоит из 10 танков, но согласно стандартам НАТО она включает в себя 14 танков).

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что боевые танки, которые предоставят Украине страны Запада, помогут ВСУ вести механизированные боевые действия, что даст возможность нанести поражение оккупантам и освободить украинскую территорию. По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украине необходимо 300 основных боевых танков, чтобы осуществить контрнаступление.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность

Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.

В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу.

Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

Другие новости:

война в Украине танки новости Украины новости Украины и мира война России и Украины Танк Leopard 2
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:57

Войска России и Беларуси отрабатывают действия по высадке десанта – аналитики

14:53

Почему горячее нельзя ставить в холодильник или как лишить себя холодильника

14:49

Танками Leopard дело не ограничится: почему у России есть серьезные поводы для истерикимнение

14:43

Какие фрукты нельзя класть рядом: придется выбросить все в помойку

14:35

"Достали до Энгельса, дотянемся и до Кремля": в ГУР не исключают ударов по территории РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:33

Украина получит от ЕС 80 танков Leopard: в Spiegel рассказали, когда они поступят на вооружение ВСУ

14:29

Неожиданно: участница "Холостяка" закрутила с бразильским футболистом

14:04

Дома будет идеальная чистота: 10 советов, как избавиться от пыли в квартире навсегда

13:29

Дочь Брежневой поделилась фото с бойфрендомВидео

Реклама
13:17

Официально: ВСУ отвели из СоледараВидео

13:04

Скандал с Минобороны: уволен директор департамента закупок Хмельницкий

12:50

Германия официально объявила о предоставлении Украине танков Leopard 2Видео

12:34

"Начнется революция после проигрыша в войне": эксперт назвала регион, из которого РФ начнет распадатьсяВидео

12:32

Подразделения 19 различных бригад получили буржуйки от Олега Крота и "Фундации Течия"

12:28

Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития "Дія" реклама

12:22

Самые модные джинсы 2023: 4 модели потрясающей красоты, без которых весна будет немыслимой

12:00

Масленица в Украине 2023: что нельзя делать и что нужно сделать обязательно в этот деньВидео

11:57

Не подходи, я обиделась: как понять, что ваша кошка точит на вас зуб

11:50

Зеленский ввел санкции против Новинского, наместника Киево-Печерской лавры и еще 8 церковниковВидео

11:47

"Попасть во что-то символическое": эксперт объяснил важность ударов по резиденциям ПутинаВидео

Реклама
11:12

"Знаю, звучит странно": генсек НАТО заявил, что путь к миру лежит через поставки оружия УкраинеВидео

11:02

"Тот самый парень, когда нам было по 17 лет": Зеленская трогательно поздравила мужа с 45-летием

10:57

"Нам дали больше оружия, чем мы просили": Свитан рассказал, когда ВСУ дойдут до Азовского моряВидео

10:55

Бои вспыхнут с новой силой: британский разведчик назвал три главных направленияВидео

10:37

"Не дай Бог, прорвется украинский самолет": есть 2 причины установки ПВО на крышах в Москве – политологВидео

10:33

Украине стоит бомбить дронами Кремль, чтобы "опускать" Россию - НебоженкоВидео

10:33

Отталкивают и надоедают: вредные привычки всех знаков зодиакаВидео

10:26

Пресняков вместо Меладзе: грузинскому артисту массово отменяют концертыВидео

10:20

"Вопиющая провокация": в РФ бьются в истерике из-за передачи танков Abrams УкраинеВидео

10:00

Разведка будет с дронами: Parimatch приобрел новую партию БПЛА "Небесная кара" для ВСУ

09:57

Принесет в дом прибыль и счастье: какого цвета должен быть коврик у входной двери

09:51

Четверых оккупантов "положили" одного за другим: впечатляющие кадры работы снайперов ВСУВидео

09:44

"РФ выведет войска и заявит, что Украина оккупировала ее территории": эксперт спрогнозировал шаги ПутинаВидео

09:36

"Я упала с самосвала, тормозила головой": Королёва с новой прической стала посмешищем в СетиВидео

09:13

Суррогатная мать родила ребенка для Пэрис Хилтон и ее мужаВидео

09:00

Кремль готовится к перевороту, генералы ищут себе оправдание: Виктор Небоженко - о ПВО в Москве

08:59

Истребители F-16 для Украины: Кулеба намекнул на готовящуюся поставкуВидео

08:55

Татьянин день: традиции, чудесная история и запреты праздника

08:52

"Доил" мать-старушку и "шел на Киев и Ригу": ВСУ зажмурили 53-летнего оккупанта

08:43

Текущие коррупционные скандалы очень полезнымнение

Реклама
08:29

Под Бахмутом погиб победитель Кубка мира по ММАФотоВидео

08:27

Вылазка в тыл РФ: спецназ ГУР у Новой Каховки взорвал командный пункт вместе с оккупантамиФотоВидео

08:20

С Днем Татьяны: теплые, сердечные поздравления и открытки для самых красивыхФото

08:05

Нейтральная Швейцария может разрешить реэкспорт своего оружия в Украину

07:48

Украина получит десятки Abrams: новые подробности танковой сделкиВидео

07:47

США ради Украины увеличат в 6 раз производство артиллерийских снарядов – NYTВидео

07:22

Никаких волн мобилизации нет: в ВСУ рассказали, кого сейчас забирают на службу в первую очередь

06:44

Поражение РФ и освобождение Украины: в ISW рассказали, как западные танки изменят ход войны

06:22

Почему нам так нужен танк Leopard 2мнение

05:30

Вкуснейший борщ с насыщенным красным цветом: как правильно добавлять уксус в блюдоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять