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Поражение РФ и освобождение Украины: в ISW рассказали, как западные танки изменят ход войны

25 января 2023, 06:44
Украина не смогла воспользоваться тем, что российские войска скованы в Бахмуте, из-за того, что Запад задерживал поставки оружия.

Танки Леопард, челленджер
Аналитики рассказали, как повлияет на ход войны предоставление Западом танков Украине / Коллаж Bundeswehr, Википедия

Боевые танки, которые предоставят Украине страны Запада, помогут ВСУ вести механизированные боевые действия, что даст возможность нанести поражение российской оккупационной армии и освободить украинскую территорию.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украине необходимо 300 основных боевых танков, чтобы осуществить контрнаступление. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что Запад способствовал тому, что Украина не смогла воспользоваться тем, что российские войска скованы в Бахмуте, путем медленного развертывания или удержания систем вооружений и предметов снабжения, необходимых для крупномасштабных контрнаступательных операций.

В свою очередь американские СМИ заявили, что в администрации президента США Джо Байдена готовятся отправить "значительное количество" танков Abrams M1 в Украину. Белый дом может объявить о поставках техники уже в ближайшее время.

В то же время отмечается, что федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц все же принял решение о поставке в Украину как минимум одной танковой роты (14 танков) основных боевых танков Leopard 2. Сроки их поставки не уточняются.

Также танки Leopard 2 отправит в украинскую армию Польша. При этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила, что Берлин не будет вмешиваться, если Польша захочет отправить свои танки Leopard 2 Украине.

Поставки танков Украине

Украина рассчитывает получить 100 танков Leopard 2 из 12 стран, как только Германия даст разрешение на реэкспорт. Такие договоренности были достигнуты на встрече в Рамштайне 20 января.

Немецкое издание Spiegel 24 января сообщило, что Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц спустя месяцы колебаний принял решение о передаче Украине танков Leopard 2.

Киеву отправят как минимум роту таких танков. Кроме того, Берлин разрешит другим странам поставлять Украине Leopard 2.

В Пентагоне пока не анонсируют передачу танков Abrams Украине. Как заявил бригадный генерал США Патрик Райдер, продолжаются дискуссии о потребностях Украины в средне и долгосрочной перспективе. При этом спикер Минобороны США не подтвердил, пришлют ли США танки M1 Abrams.

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о намерении поставить украинской стороне танки Challenger 2 и артиллерийские системы.

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