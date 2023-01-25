"Вопрос не десятков, а сотен единиц": Подоляк рассказал подробности о передаче танков Украине

В Офисе президента сообщили, что Германия передаст Украине танки и даст разрешение на это для других партнеров.

Украина получит танки / Фото US Army

Украина скоро получит современные танки Leopard. Их количество будет измеряться не в десятках, а сотнях единицах. Об этом в эфире телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Германия позволит другим государствам передать танки.

"Танки точно будут, в любом случае. Танков будет достаточно … Сегодня есть четкое понимание практически всеми руководителями наших разных стран партнеров, что танки нужно передать Украине. Это не вопрос десятков, а – сотен … Германия примет соответствующие решения. Страны четко фиксируют свою позицию. Сегодня, кстати, Столтенберг сказал, что Германия даст согласие на поставку танков и будет сама это делать. Это вопрос нескольких дней", - сказал Подоляк.

Он также обратил внимание на нерешительность Германии в передаче вооружения Украине. Он убежден, что немецкая власть находилась в страхе перед Россией. В ФРГ было сконцентрировано российское лобби, что также сыграло свою роль.

"Германия в 2007-м году совершила ключевую свою, роковую ошибку. Она сказала, что Россия – неотъемлемая часть Европы, Россию нужно интегрировать в Европу, с Россией нужно очень и очень дружить. Сегодня они не могут понять, что это довоенное время истекло", - сказал Подоляк.

Танки Leopard 2 для Украины

Немецкое издание Spiegel 24 января сообщило, что Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц спустя месяцы колебаний принял решение о передаче Украине танков Leopard 2.

Киеву отправят как минимум роту таких танков. Кроме того, Берлин разрешит другим странам поставлять Украине Leopard 2.

Журналисты ABC News ранее рассказали, что страны Запада готовы отправить Украине около 100 танков Leopard 2.

Они договорились о таких поставках еще на заседании Рамштайн-8. Танки могут передать Польша, Финляндия, Испания, Нидерланды и Дания.

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