После решения о танках Leopard: в Пентагоне сделали заявление о передаче Abrams Украине

Переговоры с Украиной продолжаются и обсуждаются вопросы, что нужно стране в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Танк / УНИАН, Википедия

В Пентагоне пока не анонсируют передачу танков Abrams Украине. Как заявил бригадный генерал США Патрик Райдер, продолжаются дискуссии о потребностях Украины в средне и долгосрочной перспективе, передает Sky News.

По его словам, переговоры с Украиной продолжаются и обсуждаются вопросы, что нужно стране в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При этом спикер Минобороны США не подтвердил, пришлют ли США танки M1 Abrams.

"Я не хочу спекулировать или говорить гипотетически, если у нас будет больше информации, мы обязательно это сделаем. Мы сосредоточились на том, что именно сейчас нужно Украине, чтобы немедленно повлиять на поле боя, учитывая ситуацию там", - подчеркивает Райдер.

Отвечая на вопрос, где будут проходить обучение, если танки все же будут одобрены, он отметил, что М1 - это достаточно сложная система, которую непросто обслуживать.

"Каждый раз, когда мы предоставляли Украине какую-то систему, мы обеспечивали все возможности для поддержки обучения. Это было правдой вчера, это является правдой сегодня, и это будет правдой в будущем", - констатировал спикер Пентагона.

Танки Leopard 2 для Украины

Немецкое издание Spiegel 24 января сообщило, что Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц спустя месяцы колебаний принял решение о передаче Украине танков Leopard 2.

Киеву отправят как минимум роту таких танков. Кроме того, Берлин разрешит другим странам поставлять Украине Leopard 2.

Журналисты ABC News ранее рассказали, что страны Запада готовы отправить Украине около 100 танков Leopard 2.

Они договорились о таких поставках еще на заседании Рамштайн-8. Танки могут передать Польша, Финляндия, Испания, Нидерланды и Дания.

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