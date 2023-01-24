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Украине дают немецкие танки: названы преимущества Leopard над Abrams

24 января 2023, 13:56
Даже устаревшие версии Leopard 2 обладают более современной оптикой, чем российские танки.
леопард, Leopard
ВСУ могут вооружить танками Leopard / Bundeswehr/David Karafa

Среди всех западных танков для Украины более привлекательным вариантом является немецкий Leopard 2. Таких бронемашин больше по количеству, они мобильнее и более простые в использовании.

При этом даже устаревшие версии Leopard 2 обладают более современной оптикой, чем российские танки, а еще средствами прицеливания и дальномером. Раздельное хранение боеприпасов также позволяет избежать разрушительных взрывов, как это бывает с советскими танками, говорится в материале The Washington Post.

В чем преимущество Leopard над Abrams

При этом немецкие бронемашины обладают существенными преимуществами, перед американскими танками. Журналисты пишут: администрация Джо Байдена утверждает, что M1 Abrams имеет ряд нюансов для их передачи в Украину. В первую очередь это связано с топливом.

Уточняется, что на американском танке установлен газотурбинный двигатель на 1500 лошадиных сил, который требует особого типа топлива. У Leopard 2 тоже силовая установка на 1500 л. с., однако он использует дизельное топливо.

Здесь стоит обратить внимание на разницу в массе в 10-15 тонн между немецкими и американскими: Abrams будет требовать больше топлива. Утверждается, что авиатопливо гораздо труднее достать.

Кроме того, Abrams требует сложного технического обслуживания и специальной подготовки. Еще одним аргументом в пользу Leopard 2 называют его массовость в Европе. На вооружении есть тысячи танков различных модификаций, добавили авторы статьи.

Украине дают немецкие танки: названы преимущества Leopard над Abrams
/ washingtonpost.com

Напомним, глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о том, что после поставок Украине боевых машин пехоты Marder, стоит ждать передачи ВСУ немецких танков Leopard.

Как пояснила она в Twitter, это стало результатом изменения позиции федерального правительства Германии.

"Это большое облегчение, что федеральное правительство и особенно канцелярия, наконец, прокладывают путь для поставок танков в Украину", — пишет она.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о намерении поставить украинской стороне танки Challenger 2 и артиллерийские системы.

"Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем. Премьер-министр и президент Зеленский приветствовали другие международные обязательства в этом ключе, в том числе предложение Польши предоставить роту танков "Леопард", — говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Другие новости:

танки война России и Украины Танк Leopard 2
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