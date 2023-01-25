"Обсуждали усиление армии": Резников анонсировал хорошие новости после переговоров с США

Хорошие новости могут появиться уже в ближайшее время. Эти новости будут касаться поставки танков Украине.

Украина получит хорошие новости о передаче танков / Коллаж фото УНИАН, Википедия

В ближайшее время для Украины появятся хорошие новости, которые будут касаться передачи танков для ВСУ. Об этом заявил министр Украины Алексей Резников.

Передачу танков и другого вооружения Резников обсудил лично с главой Пентагона США Ллойд Остином во время телефонного разговора.

Он акцентировал внимание на том, что между США и Украиной есть полное доверие.

"Обсуждали результаты "Рамштайн 8", дальнейшее усиление украинской армии, включая поставки танков и обслуживание нового вооружения. Больше хороших новостей будет объявлено в ближайшее время. У нас есть полное доверие и мощная поддержка США. Вместе до победы", - написал Резников.

Танки Abrams для Украины

Американское издание Politico 24 января сообщило, что в США рассматривают возможность передать Украине около 30 танков Abrams.

В частности, указывалось, что Пентагон никогда не отказывался от поставок таких танков Киеву.

Бригадный генерал США Патрик Райдер позже уточнил, что Пентагон пока не готов анонсировать передачу Abrams Украине.

По его словам, дискуссии на эту тему продолжаются.

Журналисты Reuters рассказали, что США могут поставить Украине танки Abrams в ближайшие месяцы. Как предполагается, Вашингтон решил принять такое решение, чтобы мотивировать Берлин передать Киеву Leopard 2.

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