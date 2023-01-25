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Украина получит десятки Abrams: новые подробности танковой сделки

25 января 2023, 07:48
Западные танки могут помочь Украине вернуть себе часть территории, которую оккупировала РФ.
M1A2 Abrams
ВСУ получат танки Abrams / Defense.gov/Joshua Taeckens

Появились вероятные подробности анонсированной ранее передачи Украине американских танков M1 Abrams.

Такое решение американской администрации может быть связано с соглашением с Германией, для того, чтобы мотивировать Берлин одобрить и начать поставки танков Leopard 2. При этом в Украину могут быть переданы 30 танков M1 Abrams, сообщает Reuters.

Как уточняется со ссылкой на неназванные источники, американские танки могут попасть в Украину уже в ближайшие месяцы.

Западные танки могут помочь Украине вернуть себе часть территории, которую оккупировала РФ, а также укрепят оборону в канун предполагаемого наступления захватчиков.

Единственная причина, по которой Вашингтон согласился отправить свои танки в Украину – мотивация для Германии. Ранее Берлин заявлял, что отправит свои танки Киеву только после того, как это сделают американцы, напомнил эксперт по обороне из Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

В свою очередь анонимный источник Reuters отметил, что решение США о поставках M1 Abrams является частью сделки с немцами и приведет к тому, что Украина начнет получать Leopard 2.

"Танки — это важная возможность, и если бы для этого потребовалось лидерство США, то это то, что мы были готовы сделать", — добавил источник.

Танк M1 Abrams

M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Назван в честь генерала Крейтона Абрамса.

М1 "Абрамс" в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т.

За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий.

М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка.

Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.
Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.

Ранее сообщалось о том, что Украина может получить от Соединенных Штатов Америки 10 танков Abrams. С такой инициативой выступил президент США Джо Байден.

На такой шаг он может пойти с целью разблокировать поставки танков Украине из других стран.

Позднее появилась информация о том, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц после нескольких месяцев колебаний принял решение о передаче танков Leopard Украине. Германия отправит Киеву как минимум одну роту танков Leopard 2A6. Другие страны также получат разрешение от Берлина на отправку боевых машин.

Как сообщает Spiegel, согласно данным журналистов, Германия передаст минимум одну роту танков Leopard 2A6.

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