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Байден готовит передачу Украине танков Abrams: раскрыты неожиданные детали сделки

24 января 2023, 17:43
Белый дом может объявить о передаче Украине "значительного числа" танков Abrams уже на этой неделе.
Танк M1 Abrams
ВСУ могут получить танки M1 Abrams / Фото Википедия

Украина может получить от Соединенных Штатов Америки 10 танков Abrams. С такой инициативой выступил президент США Джо Байден.

На такой шаг он может пойти с целью разблокировать поставки танков Украине из других стран, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне.

Отмечается, что Байден готов доставить Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, чтобы она в свою очередь начала поставки Leopard.

Ранее немецкие СМИ писали о том, что канцлер Германии Олаф Шольц не хочет самостоятельно передавать танки Leopard Украине и хочет, чтобы США также предоставили украинским войскам свои Abrams.

В свою очередь The Wall Street Journal уточняет, что Белый дом может объявить о передаче Украине "значительного числа" танков Abrams уже на этой неделе.

"Сделка устранит разногласия между США, немцами и другими европейцами по поводу поставок танков для Украины на ключевом этапе войны. Киев готовит контрнаступление, чтобы попытаться вернуть украинскую территорию, а Россия мобилизует войска для собственных операций", — говорится в публикации.

Изменение позиции США последовало за телефонным разговором между президентом Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем 17 января, в ходе которого Байден пообещал рассмотреть вопрос передачи американских танков, сообщает издание.

"Это станет частью более широкой дипломатической договоренности с Германией, согласно которой Берлин согласится отправить меньшее количество своих танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества танков немецкого производства Польшей и другими странами", — говорится в материале.

Напомним, глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о том, что после поставок Украине боевых машин пехоты Marder, стоит ждать передачи ВСУ немецких танков Leopard.

Как пояснила она в Twitter, это стало результатом изменения позиции федерального правительства Германии.

"Это большое облегчение, что федеральное правительство и особенно канцелярия, наконец, прокладывают путь для поставок танков в Украину", — пишет она.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о намерении поставить украинской стороне танки Challenger 2 и артиллерийские системы.

"Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем. Премьер-министр и президент Зеленский приветствовали другие международные обязательства в этом ключе, в том числе предложение Польши предоставить роту танков "Леопард", — говорится в сообщении на сайте британского правительства.

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