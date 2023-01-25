Лукашенко ищет вариант "спасения" и не помогает Путину войсками: он видит поражение РФ - эксперт

Олександр Лукашенко пытается делать видимость, что Беларусь якобы готовится к вторжению в Украину.

Лукашенко не верит в победу Путина / Коллаж фото УНИАН, скриншот из видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается "отбиться" от Путина и не допустить втягивание своих войск для вторжения в Украину. Всё дело в том, что он попросту не верит в дальнейшую "победу" диктатора. Об этом заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, сообщает ТСН.ua.

"Лукашенко ориентируется на успехи или неуспехи России. Он видит, что Путин может проиграть. Он сегодня реальній соучастник агрессивных действий, но его основная стратегия - не начать войну войсками белорусской армии с Украиной. Он знает, что это может быть проигрыш, мощное противостояние в обществе и в армии", - сказал Маломуж.

Он не исключает, что на фоне этих "игр Лукашенко" может начаться конфликт между белорусской и российской армиями.

"В плане недопущения агрессии, отказ от проведения военной операции", - объяснил Маломуж.

Эксперт считает, что в связи с этим Лукашенко пытается демонстрировать "миротворческую позицию", говоря о том, что он готов идти на переговоры или подписать "пакты о ненападении".

"Готовит почву, чтобы, когда Путин проигрывает, он будто бы выступал "миротворцем" — предлагал площадки, отказывался от войны, сдерживал агрессию России с территории Беларуси. Аргументов он уже сегодня набирает", — добавил он.

Лукашенко пытается "усидеть на двух стульях": с одной стороны не вляпаться в открытый конфликт с Путиным, а с другой - с НАТО и Украиной. Он понимает, что открытое вступление Беларуси в войну может спровоцировать не только украинское контрнаступление, но и наступление НАТО.

"В данный момент он играет, что он защищает и Россию, ведет подготовку мобилизованных на своих базах, производит ремонт и реконструкцию танков, БТРов, ракетных систем, размешает "Искандеры", разместил даже на аэродромах МиГ-31 с очень мощными гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", но дальше он не пойдет", - убежден Маломуж.

По его данным, Лукашенко сейчас пытается договориться с Китаем и Турцией, чтобы те стали на его сторону после проигрыша России и подтвердили, что он якобы "был миротворцем".

Угроза нападения России из Беларуси

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что у войск Украины есть возможности своевременно отреагировать на угрозу вторжения оккупантов РФ из Беларуси. Если уровень угрозы возрастет, ВСУ задействуют резервы на проблемных направлениях.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что Киев отслеживает передвижение войск оккупанта России на территории Беларуси. Пока разведка не фиксирует признаков создания там ударной группировки для нового военного вторжения в Украину. Вероятность нападения с данного направления пока остается низкой.

Аналитики американского Института изучения войны допустили, что новое нападение России на Украину из Беларуси может произойти в конце 2023 года. Атака в ближайшей перспективе, по мнению экспертов, выглядит маловероятной.

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