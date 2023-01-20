Вторжение в Украину с территории Беларуси может начаться в конце 2023 года - ISW

Кремль не просто переносит сроки реализации своего предыдущего плана, а готовит совершенно новый план действий.

В ISW скорректировали прогноз относительно вторжения оккупантов в Украину из Беларуси / УНИАН, скрин

Высокопоставленные кремлевские чиновники продолжают проводить встречи с руководством Беларуси. Это может создать условия для нового наступления России на Украину с территории Беларуси. Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что это может произойти в конце 2023 года.

В отчете ISW говорится, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин в ходе телефонного разговора 19 января обсудили неуточненное двустороннее военное сотрудничество, реализацию неуказанных мер стратегического сдерживания и "прогресс в подготовке" совместной российско-беларусской региональной группировки войск.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в тот же день встретился с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко в Минске и обсудил неназванное российско-беларусское "общее видение" войны России против Украины.

Лавров и министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник обсудили, как обе страны могут "победить в продолжающейся гибридной войне Запада против государств", и подписали неназванный меморандум о сотрудничестве по "обеспечению биологической безопасности".

"Этот меморандум может быть главным индикатором активизации существующей российской информационной операции, ложно обвиняющей Украину в разработке химического и биохимического оружия в якобы финансируемых США биолабораториях в Украине, что было частью предлога Кремля для вторжения в феврале 2022 года", – предупредили эксперты ISW.

Отмечается, что наиболее опасный план действий нового нападения России на Украину со стороны Беларуси в начале 2023 года кажется менее вероятным, но не исключено, что агрессор может его реализовать ближе к концу года.

"Нет никаких наблюдаемых признаков того, что российские силы в Беларуси имеют структуры управления и контроля, необходимые для нападения на Украину зимой или весной 2023 года, о котором Украина предупреждала в конце 2022-го. Но кажется более вероятным, что они могут создавать условия для нового плана нападения из РБ в конце 2023 года, учитывая недавние сообщения украинской разведки о том, что страны планируют провести крупные учения ("Запад-2023" и "Союзный щит-2023"), вероятно, в сентябре 2023 года", – отметили в ISW.

Таким образом Институт скорректировал свой прогноз относительно вторжения оккупантов в Украину из Беларуси. По словам военных экспертов, это не просто перенос сроков предыдущего плана Кремля, а совершенно новый план.

В ISW напомнили, что к осени 2023 года РФ может завершить один или несколько дополнительных призывов в запас. Также страна-агрессор может подготовить в достаточной степени военную промышленность, чтобы обеспечить большую часть необходимой техники для возобновления вторжения из Беларуси.

"Мы продолжаем считать, что нападение России на Беларусь остается маловероятным сценарием этой зимой, но более вероятным осенью 2023 года", – добавили аналитики.

Риск нового вторжения в Украину со стороны Беларуси

Польский аналитик Криштоф Войчал считает, что Путин отдаст приказ наступать на Киев. В этот раз к россиянам может присоединиться и армия Беларуси.

Военный эксперт Олег Катков считает, что со стороны Беларуси наблюдается угроза повторного наступления на Украину. Эта угроза не исчезнет вплоть до окончания войны и победы Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что у России есть несколько сценариев атаки Украины – ее оккупационная армия ориентируется по ситуации. На территории Беларуси проводятся маневры, указывающие на пребывание войск РФ в состоянии боевой готовности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Москва готовится к "определенному обострению" ситуации на войне против Украины в феврале. По его словам, Украина будет готова к любому сценарию развития событий и будет отражать вражеское наступление.

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