Угроза нового наступления РФ на Украину: в Минобороны рассказали, предупредят ли в случае атаки

Враг Российская Федерация меняет свои планы и часто принимает решения в последний момент, отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Маневры в Беларуси указывают на то, что оккупанты России в состоянии боевой готовности - Маляр / Минобороны Украины, Минобороны РФ

Говорить о предупреждении украинцев в случае нового наступления агрессора России на Украину некорректно. У врага есть несколько сценариев, он ориентируется исходя из ситуации, а сами исполнители могут ничего не знать до последнего момента. Киев открыто говорит, что на территории республики Беларусь проводятся маневры, которые указывают на состояние боевой готовности оккупантов. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом в ответ на вопрос о том, предупредят ли украинцев в случае нового нападения России, к примеру с севера, она сказала, что о предупреждениях говорить "некорректно".

По словам замминистра обороны, у оккупантов есть несколько сценариев действий, и ориентируются захватчики по ситуации. Исполнители до последнего момента могут не знать, какие операции им прикажут исполнять.

"Они тоже принимают решения в последние часы и те, кто его выполняет, они не знают за день до того, как, где и какие будут выполнять решения", - объяснила обстановку Маляр.

Как утверждает заместитель главы Минобороны, с февраля на территории республики Беларусь происходит передвижение личного состава и военной техники. Маневры фактически указывают на состояние готовности оккупантов.

"И мы всегда открыто говорим, что сейчас на территории Беларуси происходит движение личного состава и техники. Оно происходит с февраля. Они постоянно имитируют там обучение, на самом же деле мы понимаем, что это состояние готовности", - сказала Маляр.

Также она добавила, что государство всегда должно быть готово к любым сценариям развития событий.

"О том, что может быть более интенсивно использована Беларусь? Россия может использовать все, что угодно, это война. Поэтому все должны быть готовы к любому развитию событий, но понимать, что мы обладаем информацией и максимально, насколько может быть государство, готовы", - подчеркнула Анна Маляр.

Война России против Украины

Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что война будет продолжаться в течение 2023 года. По его мнению, реальные переговоры для завершения военных действий могут произойти в случае поражений войск РФ на поле боя. Для этого ВСУ нужно разбить силы противника.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ВСУ продвигаются в регионе. Войска установили огневой контроль над стратегически важной трассой Р-66 Сватово-Кременная. Иногда на нее выходят Силы специальных операций для выполнения определенных задач.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник полагает, что как только промерзнет земля, оккупанты РФ снова попытаются захватить Харьков. По его словам, они будут пытаться атаковать силами плохо подготовленных мобилизованных лиц. Украинские войска будут отбивать наступление врага.

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