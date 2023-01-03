Армия Украины контролирует огнем трассу Кременная-Сватово, на нее выходят ССО – Гайдай

Успехи ВСУ в Луганской области значительно усложнили логистику российских оккупантов в регионе, сказал руководитель военной администрации Сергей Гайдай

На трассу Р-66 Кременная-Сватово уже иногда выходят наши бойцы ССО - Гайдай / Коллаж 93 ОМБр, Суспільне

Силы обороны Украины постепенно освобождают свои территории на направлении Сватово-Кременная в Луганской области. Установлен огневой контроль над стратегически важной трассой Р-66, которая идет из Белгородской области через Сватово в Кременную и Северодонецк. Иногда на нее выходят Силы специальных операций. Ситуация серьезно усложнила логистику для российских оккупантов. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Луганщины Сергей Гайдай.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОВА, он рассказал о том, что украинские войска продолжают освобождать область. Идет продвижение на направлении Сватово-Кременная.

По его словам, установлен огневой контроль над стратегически важной трассой Р-66, которая идет из Белгородской области РФ через Сватово в Кременную и Северодонецк. Из-за этого оккупанты испытывают серьезные проблемы с логистикой.

"Трассу Р-66 контролируем огнем, иногда ССО удается выходить на нее физически и уничтожать вражескую технику", - сказал Гайдай.

Также Сергей Гайдай подчеркнул, что после освобождения Сватово и Кременной российская армия будет оборонять Старобельск. Уже после деоккупации россияне отойдут на линию разграничения на период 2014 – февраля 2022 года.

Война России против Украины на Донбассе

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее заявлял, что оккупационные войска России готовятся к наступлению на Лиманском направлении.

Силы украинской обороны героически противостоят захватчикам и не дают им возможности прорвать оборону.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай отмечал, что оккупанты РФ несут большие потери в боях за Бахмут, однако не оставляют планов по захвату города. При этом они по-прежнему ставят перед собой задачу оккупировать всю Донецкую область.

Военный эксперт Агиль Рустамзаде считает, что ВСУ будет сложнее освободить Донбасс, чем Крым. По словам аналитика, это объясняется более плотным расположением вражеской логистики в Донецкой и Луганской областях.

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