Войска РФ потеряли в Бахмуте тысячи солдат, но по-прежнему стремятся взять весь Донбасс – Гайдай

Оккупационные войска России пытаются захватить Бахмут Донецкой области, однако им это не удается, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Оккупанты в Бахмуте пытаются показать Путину, что они на что-то способны - Гайдай / Коллаж Соцсети, Суспільне

Армия оккупантов агрессора РФ пытается захватить Бахмут, но не может достичь своей цели. В боях за город враг теряет тысячи своих солдат. Цели Москвы не меняются – она по-прежнему ставит перед собой задачу полного захвата Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Луганщины Сергей Гайдай.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОВА, он рассказал о том, что Бахмут важен для оккупантов с символической точки зрения. Российские захватчики пытаются показать Путину свою боеспособность. Враг теряет в боях за город тысячи своих солдат.

"Что касается Бахмута, то это уже больше даже не в стратегическом военном плане, хотя и такое есть, а более символизм, который очень любит кремлевский режим. Плюс "кадыровцы" и "вагнеровцы" хотят доказать и показать бункерному деду, что они на что-то способны. Но пока они там теряют тысячи своих солдат", - сказал Гайдай.

Также Сергей Гайдай подчеркнул, что агрессор Россия не меняет своих планов и по-прежнему хочет полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Бои за Бахмут

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что попытка захватить Бахмут продиктована идеологическими и медийными интересами главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Он пытается показать, что его группировка более боеспособна, чем регулярные подразделения войск РФ.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что российские оккупанты осуществляют попытки прорыва обороны сил Украины в Бахмуте.

Захватчики раз за разом терпят поражения и несут потери.

В Институте изучения войны рассказали о том, что наступление оккупантов РФ в Бахмуте из-за огромных потерь значительно замедлилось. В такой ситуации, по мнению аналитиков, оккупанты могут взять оперативную или тактическую паузу.

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