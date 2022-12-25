У "вагнеровцев" огромные потери, а наступление РФ под Бахмутом выдохлось - ISW

Темпы российских оккупантов касательно попыток захватить Бахмут существенно снизились.

Наступление оккупантов под Бахмутом выдохлось / Коллаж фото соцсети, Минобороны РФ

Российские оккупанты пытаются наступать в районе Бахмута, однако несут огромные потери. В последнее время скорость этого наступления существенно замедлилась. Это подтверждают даже российские военкоры, сообщает Институт изучения войны (ISW).

В ноябре и декабре вражеские солдаты совершили меньше наступлений, чем в декабре. Оккупантам сложно сдерживать темп наступлений и они могут перейти даже в оперативную или тактическую паузу.

По данным аналитиков, россияне сейчас не имеют такого количества артиллерийских боеприпасов, чтобы поддерживать крупномасштабное наступление. На оперативные возможности оккупантов также повлияли тяжелые потери боевиков из ЧВК "Вагнера".

Аналитики убеждены, что длительное наступление РФ под Бахмутом может подорвать российскую способность преследовать долгосрочные цели на Донбассе так, как это было в ходе боев в Северодонецке и Лисичанске.

Ситуация возле Бахмута

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что битва за Бахмут определит, как дальше будет развиваться война в Украине. Зеленский в Конгрессе США сказал, что украинцы нуждаются в американской помощи, чтобы не просто выстоять в боях, но и победить на поле битвы.

По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, захват Бахмута в Донецкой области для российских оккупантов является вопросом идеологическим и медийным. Таким образом, ЧВК Вагнера, которая является основной силой РФ на этом направлении, пытается доказать, что может гораздо больше, чем регулярная российская армия.

Также ранее пресс-секретарь восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказывал, что у захватчиков РФ возле Бахмута большие потери, а также полное отсутствие тактических успехов.

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