РФ нарвалась на мощную ответку: под Бахмутом более 300 убитых и раненых оккупантов

За сутки было зафиксировано 266 обстрелов из всех видов артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков.

ВСУ продолжают отражать атаки РФ под Бахмутом / Twitter/informatorlgua, Freeradio

В Вооруженных силах Украины рассказали о ситуации на Бахмутском направлении в Донецкой области, где украинские защитники отражают атаки российских оккупантов.

У захватчиков РФ большие потери, а также полное отсутствие тактических успехов, заявил пресс-секретарь восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире марафона.

По его данным, за сутки на этом направлении произошло более 15 боестолкновений, в которых оккупанты потеряли более 100 человек убитыми и около 200 ранеными.

Представитель ВСУ уточнил, что за сутки было зафиксировано 266 обстрелов из всех видов артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков.

"Когда ты шесть месяцев не можешь взять районный центр, о каком успехе может идти речь?" — добавил Череватый, комментируя неудачи оккупантов под Бахмутом.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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