Россия согнала свои войска на Донбасс и намерена наступать на Лиманском направлении – ВСУ

Силы обороны Украины не дают войскам РФ прорваться и системно наносят врагу серьезный урон, сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

ВСУ героически отбивают атаки оккупантов РФ на Донбассе - Череватый / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот YouTube

Оккупационные войска России в дополнение к атакам на Бахмутском и Авдеевском направлениях собираются начать наступление на Лиманском направлении на Донбассе. Украинские военные героически противостоят оккупантам и не дают им прорвать оборону. Только на Бахмутском направлении за эти сутки враг потерял 50 оккупантов ликвидированными и 80 ранеными. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что ключевые боевые действия по-прежнему идут на Донбассе. Там российские оккупанты сконцентрировали большую часть свои сил.

Каждые сутки захватчики применяют ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и танковый огонь с целью поразить позиции ВСУ. Также враг использует боевую авиацию.

По словам представителя украинских войск, теперь оккупанты планируют наступать на Лиманском направлении. ВСУ героически отбивают атаки врага и не дают вражеским подразделениям прорвать оборону.

"Российские оккупанты пытаются продвигаться по трем основным направлениям: Бахмутскому, Авдеевскому и сейчас попытаются проводить контрнаступательные действия на Лиманском. Украинские военнослужащие, под постоянным шквалом огня, проявляя массовый героизм, не дают врагу прорвать нашу оборону и наносят ему системные потери", - сказал Череватый.

Он добавил, что только за эти 24 часа на Бахмутском направлении было ранено около 80 оккупантов, более 50 ликвидировано.

"Так же и на других направлениях врагу не дают прорваться и системно его уничтожают. В это утро, по данным Генштаба, уничтожено 620 оккупантов. Фактически ежесуточно враг теряет по батальону", - подчеркнул Сергей Череватый.

Планы России по оккупации Украины

Глава Кремля Владимир Путин на днях пожаловался на "НАТО в Украине" и заявил, что страна-агрессор собирается усиливать свой военный потенциал. По словам Путина, 150 из 300 тысяч новых мобилизованных оккупантов готовятся воевать против Украины.

Согласно данным британского издания Financial Times, Путин в ходе разговора со своими силовиками заявил, что обстановка на войне России против Украины "чрезвычайно сложная". Однако Кремль готовит РФ к долгой войне и продолжает вынашивать планы, направленные на захват всего украинского государства.

Российский журналист Игорь Яковенко считает, что Путин не пойдет на вывод войск с территории Украины. По его словам, Херсон, вопреки ожиданиям, не стал ударом по режиму Путина. Однако остается актуальным вопрос, как Кремль отреагирует на освобождение Крыма.

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