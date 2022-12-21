Путин намерен захватить Украину и готовит Россию к затяжной войне – Financial Times

Директор агрессора России Владимир Путин назвал ситуацию на оккупированных территориях Украины "чрезвычайно сложной", пишут британские журналисты.

Путин стремится оккупировать Украину, несмотря на призывы Москвы к "переговорам" - СМИ / Коллаж Кремль, УНИАН

Руководитель страны-оккупанта РФ Владимир Путин в разговоре с сотрудниками российских спецслужб заявил, что представителям Москвы "тяжело работать" на захваченных территориях Украины. Обстановку на войне назвал "чрезвычайно сложной". Глава Кремля готовит свое государство к длительной войне, по-прежнему намерен захватить украинское государство и собирается жестко бороться с инакомыслием.

В своем материале британское издание Financial Times пишет, что Путин в своем обращении к сотрудникам спецслужб России заявил о "чрезвычайно сложной ситуации на войне против Украины. По данным журналистов, он назвал очень тяжелой "работу" представителей оккупантов на захваченных украинских территориях.

"Работать там тяжело", - сказал Путин.

Бывшие высокопоставленные чиновники Кремля считают, что Путин, как и ранее, стремится к полному захвату Украины, несмотря на риторику Москвы, связанную с призывами к "переговорам".

В такой ситуации власти РФ собираются еще сильнее бороться с инакомыслием в стране. Спецслужбам поставлена задача проявить максимальную готовность для работы в усиленном режиме с целью выявления угроз правящему режиму.

"Места скопления граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура должны быть под постоянным контролем... Действия западных спецслужб необходимо жестко прекращать. Предатели, шпионы и саботажники должны быть своевременно разоблачены", - подчеркнул Владимир Путин.

Война России против Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist рассказал о том, что агрессор Россия в период с конца января, либо в марте, может перейти в новое масштабное наступление на территорию Украины.

Враг способен попытаться захватить Киев, пойти в атаку на Донбассе или на юге. Украинским войскам нужно больше оружия для освобождения своих земель.

Президент Владимир Зеленский сказал, что следующие полгода станут решающими для Украины. Он призвал Запад поддержать страну на четырех направлениях – поражение энергетического террора РФ, обеспечения стойкость государства зимой, усиление военной помощи и дипломатическая поддержка формулы мира, которую выдвигает Киев.

Командующий Оперативным командованием Юг Андрей Ковальчук отметил, что в армии Украины изучают сценарии возможного наступления России с севера, востока и юга. Атака с территории Беларуси может произойти в конце февраля или позже. Войска готовятся к отражению атаки врага.

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