glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин намерен захватить Украину и готовит Россию к затяжной войне – Financial Times

21 декабря 2022, 07:30
Директор агрессора России Владимир Путин назвал ситуацию на оккупированных территориях Украины "чрезвычайно сложной", пишут британские журналисты.
Путин, Украина
Путин стремится оккупировать Украину, несмотря на призывы Москвы к "переговорам" - СМИ / Коллаж Кремль, УНИАН

Руководитель страны-оккупанта РФ Владимир Путин в разговоре с сотрудниками российских спецслужб заявил, что представителям Москвы "тяжело работать" на захваченных территориях Украины. Обстановку на войне назвал "чрезвычайно сложной". Глава Кремля готовит свое государство к длительной войне, по-прежнему намерен захватить украинское государство и собирается жестко бороться с инакомыслием.

В своем материале британское издание Financial Times пишет, что Путин в своем обращении к сотрудникам спецслужб России заявил о "чрезвычайно сложной ситуации на войне против Украины. По данным журналистов, он назвал очень тяжелой "работу" представителей оккупантов на захваченных украинских территориях.

"Работать там тяжело", - сказал Путин.

Бывшие высокопоставленные чиновники Кремля считают, что Путин, как и ранее, стремится к полному захвату Украины, несмотря на риторику Москвы, связанную с призывами к "переговорам".

В такой ситуации власти РФ собираются еще сильнее бороться с инакомыслием в стране. Спецслужбам поставлена задача проявить максимальную готовность для работы в усиленном режиме с целью выявления угроз правящему режиму.

"Места скопления граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура должны быть под постоянным контролем... Действия западных спецслужб необходимо жестко прекращать. Предатели, шпионы и саботажники должны быть своевременно разоблачены", - подчеркнул Владимир Путин.

Война России против Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist рассказал о том, что агрессор Россия в период с конца января, либо в марте, может перейти в новое масштабное наступление на территорию Украины.

Враг способен попытаться захватить Киев, пойти в атаку на Донбассе или на юге. Украинским войскам нужно больше оружия для освобождения своих земель.

Президент Владимир Зеленский сказал, что следующие полгода станут решающими для Украины. Он призвал Запад поддержать страну на четырех направлениях – поражение энергетического террора РФ, обеспечения стойкость государства зимой, усиление военной помощи и дипломатическая поддержка формулы мира, которую выдвигает Киев.

Командующий Оперативным командованием Юг Андрей Ковальчук отметил, что в армии Украины изучают сценарии возможного наступления России с севера, востока и юга. Атака с территории Беларуси может произойти в конце февраля или позже. Войска готовятся к отражению атаки врага.

Смотрите видео ТСН - зачем Путин ездил в Минск к Лукашенко

Другие новости:

Владимир Путин война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:43

"Надо вежливо себя вести": Данилов намекнул, что "бавовны" на территории РФ будет больше

07:35

Как заставить алоэ зацвести в домашних условиях и реально ли это

07:30

Путин намерен захватить Украину и готовит Россию к затяжной войне – Financial TimesВидео

07:18

Оккупант 5 раз пытался бежать из армии РФ: в плен защитникам Украины сдался отъявленный дезертирВидео

07:00

Китайский гороскоп 2023: романтические приключения, успех в карьере и долгожданный отдых в год КроликаВидео

Реклама
06:56

"Зона СВО" оказалась в Ростове: Кремль поймали на вранье о визите Путина на фронт

06:54

Гороскоп на 2023 год: чем порадует и чем огорчит год КроликаВидео

06:46

Православный календарь на январь 2023: конец поста, Рождество и Крещение Господне

06:44

Что можно попросить на Новый год 2023: список подарков, который понравится каждому

06:35

Будут ЗРК Patriot: СМИ выяснили детали следующего пакета помощи Украине от США на $1,8 млрдВидео

06:30

Гороскоп на сегодня 21 декабря: Рыбам – потери, Стрельцам – ворох дел, а Близнецам - успехВидео

06:10

Украина получит еще более 10 тысяч Starlink: СМИ назвали сроки

06:03

Симоньян и Путин поболтали о людоедствемнение

06:00

Зеленский уже на пути в Вашингтон: сегодня президент посетит США и выступит в Конгрессе - СМИ

05:30

Гороскоп Таро для Рыб на 2023 год: большой куш, новые обязательства и успехВидео

04:43

Заберет старость и избавит от ссор: почему каждому стоит обзавестись вазоном с алоэ

04:15

"Враг бесится и выискивает слабые места": в ВСУ сообщили о сложной ситуации на ДонетчинеВидео

03:33

"У Шпагатовны белочка": Волочкова насмешила снимком с будущим мужем

02:55

Зачем разогревать лимонный сок в микроволновке: простой секрет, о котором мало кто знает

02:06

"Инопланетянка" Роксолана из Холостяка-12 после вылета снялась обнаженной

Реклама
01:35

"Россияне терпят стратегическое поражение": эксперт пояснил, о чем говорят громадные потери враговВидео

00:39

Таро прогноз для Водолеев на 2023 год: когда вами овладеет страх, а когда прольется денежный дождьВидео

20 декабря, вторник
23:37

"Украина нам не союзник": президент Хорватии оскандалился пророссийским заявлением

23:14

После визита Зеленского в Бахмут: в России заявили о поездке Путина в "зону СВО"Видео

22:44

Без Винника: Полякова перепела песню, которую исполняла в дуэте с пропавшим певцомВидео

22:33

Певица KRUTЬ требует дисквалифицировать победителей Нацотбора на Евровидение

22:32

"На графики пока не рассчитываем": в YASNO сделали тревожный прогноз по свету в КиевеВидео

22:30

Ликвидирован Тик-Ток-Овец: ВСУ закончили карьеру кадыровца-оккупанта

22:26

Иван Яковина. Путин может посадить ГиркинаВидеоблоги

22:07

Загадка раскрыта: почему коты боятся огурцов как огняВидео

21:54

Лукашенко использовал против Путлера его же оружие - ядерноемнение

21:50

РФ стратегически проиграла войну: Резников о неудачах КремляВидео

21:46

Гиркин сравнил Зеленского и Путина, унизив российского диктатораВидео

21:41

"Питер, спасибо": украинка Елка продолжает молча развлекать россиян

21:32

Унитаз будет сиять после первого мытья: невероятно простое домашнее средство справится с ржавчиной

21:25

Перед смертью успел сказать маме "Люблю, целую, обнимаю": под Бахмутом трагически погиб молодой боец

21:15

Киркоров чуть не подрался с журналисткой из-за голубяВидео

21:11

Ребел Уилсон после каминг-аута впервые показала крошку-дочь от суррогатной матери

21:00

"Подарки" будут весь год: Резников анонсировал мощную военную помощь для УкраиныВидео

20:54

После Нового года Россия будет готова отдать Крым, а война закончится осенью 2023-го – РустамзадеВидео

Реклама
20:46

"НАТО победит РФ за 3 дня": американский конгрессмен жестко высказался о "мощных" оккупантахВидео

20:31

Риски есть: РФ хочет создать ударную группировку для наступление из Беларуси – РезниковВидео

20:23

Пригожин приехал под Бахмут и вызвал Зеленского на "разборки"Видео

20:11

Шуляк извинилась перед раненым защитником и поблагодарила всех воинов

20:10

Приметы на 22 декабря: какие 3 вещи нужно сделать всем в день Анны, чтобы успех привлечь на весь годВидео

20:10

На Рождество в Украину ворвется неожиданная погода: синоптик удивил новым прогнозомВидео

20:02

РФ получит 300 "шахедов" для убийства украинцев: Уоллес рассказал, что взамен достанется ИрануВидео

19:52

Как отбелить белые шнурки: 5 простых способов, о которых вы не догадывались

19:33

Муж Cедоковой похвастался ее промежностью

19:06

Тотальная экономия: с Нового года цены на продукты резко взлетятВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять