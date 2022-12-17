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Украина рассматривает сценарий нападения России из Беларуси в конце февраля – генерал ВСУ

17 декабря 2022, 14:13
Силы обороны Украины готовы дать отпор врагу, который продолжает вынашивать планы по оккупации страны, сказал командующий ОК Юг Андрей Ковальчук.
ВСУ, войска РФ, граница Беларусь
Украина готовится к возможной новой атаке России с территории Беларуси - генерал ВСУ / Коллаж Facebook/kpszsu, Reuters, 100.gpk.gov.by

Украинские военные рассматривают сценарии, которые могут предполагать повторное вторжение войск России в Украину с севера, востока и юга. Наступление со стороны Беларуси может случиться в конце октября, или позже. Идет подготовка к отражению возможной атаки, так просто враг уже не зайдет. Об этом заявил командующий Оперативным командованием Юг Андрей Ковальчук.

В интервью Sky News он рассказал о том, что ВСУ изучают сценарий возможного нападения России с северного, восточного и южного направлений в феврале.

"Да, мы предвидим такие варианты, такие сценарии. Мы к этому готовимся. Мы живем с мыслью, что они снова нападут. Это наша задача", - отметил Ковальчук.

По его словам, украинские силы обороны готовятся к отражению потенциальной атаки из Беларуси в конце февраля.

"Мы рассматриваем возможное наступление со стороны Беларуси в конце февраля, возможно позже... Мы готовимся к этому. Мы расследуем. Мы смотрим, где они накапливают силы и средства", - добавил генерал.

Также Андрей Ковальчук подчеркнул, что "больше не будет такого, что россияне просто зайдут".

Война России против Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist ранее заявил, что Россия может перейти в масштабное наступление либо с конца января, либо в марте. Он допустил попытку врага снова пойти на Киев, наступать на Донбассе и других направлениях. По словам Залужного, Украине нужно больше оружия для освобождения своих территорий.

Президент Владимир Зеленский сказал, что для Украины следующие полгода будут решающими. Он призвал поддержать украинское государство по четырем направлениям – поражение энергетического террора России, обеспечение стойкости Украины зимой, увеличение военной поддержки и содействие в формуле мира, которую предлагает Киев.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что глава страны-оккупанта России Владимир Путин готовится к длительной войне. Он призвал Запад к долгосрочной военной поддержке Украины. По его словам, Киеву нужно помогать оружием до тех пор, пока Путин не поймет, что он не способен одержать победу на поле боя.

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