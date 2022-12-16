'Путин планирует длительную войну': Столтенберг заявил, что Россия готовится к новым наступлениям

Генсек НАТО предупредил, что нет никаких признаков того, что Путин "отказался от своей общей цели – контроля над Украиной".

Столтенберг заявил, что Россия готовится к новым наступлениям / УНИАН

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится к длительной войне в Украине, а потому международные партнеры должны и в дальнейшем присылать оружие Украине, пока российский диктатор Владимир Путин не поймет, что "не может одержать победу на поле боя". Об этом Столтенберг заявил в интервью AFP.

Как отметил генсек НАТО, почти через 10 месяцев после вторжения российских войск ВСУ нанесли РФ ряд поражений, в результате которых были освобождены значительные территории. В то же время Столтенберг предупредил, что нет никаких признаков того, что Путин "отказался от своей общей цели – контроля над Украиной".

"Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует длительную войну. Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они готовы нести большие потери, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов. Мы должны понимать, что президент Путин готов к длительной войне и новым наступательным операциям", - сказал он.

Столтенберг считает, что "вероятнее всего, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн", но любое решение должно обеспечить "победу Украины как суверенного, независимого государства".

Самый быстрый способ добиться этого, по мнению генсека НАТО, – "оказать военную поддержку, чтобы президент Путин понял, что он не может победить на поле боя, а должен сесть за стол переговоров и вести переговоры в духе доброй воли".

Переговоры между Украиной и РФ

Недавно спикер Кремля Дмитрий Песков сделал циничное заявление о завершении войны в Украине. По его словам, "конфликт может закончиться и завтра", и зависит это от президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом Песков намекнул на то, что Украина должна пойти на террористические условия страны-агрессора.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не намерена вести переговоры с Россией. Москва пытается использовать переговорный процесс, чтобы получить паузу в боевых действиях и подготовиться к новому наступлению. Поэтому украинское государство продолжает освобождать свои территории военным путем.

Как отметил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, оптимальным средством ускорения процесса переговоров Украины и России есть поставки вооружений Киеву. Агрессор на призывы украинского государства к миру каждый раз отвечает все большей эскалацией и демонстрацией своей неготовности к реальным переговорам.

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