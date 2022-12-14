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Оружие Украине – лучшее средство для переговоров: в США резко поставили Россию на место

14 декабря 2022, 13:08
На призывы Украины к справедливому миру Россия каждый раз отвечает все большей эскалацией и показывает, что не готова к реальному диалогу, сказал Нед Прайс.
ВСУ, Госдеп
США продолжат оказывать военную помощь Украине - Госдеп / Коллаж скриншот YouTube-канал Госдеп США, 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Наиболее оптимальным средством для ускорения процесса переговоров Украины и России является поставка вооружений Киеву. Агрессор на призывы украинского государства к миру каждый раз отвечает все большей эскалацией и демонстрацией своей неготовности к реальным переговорам. Об этом заявил спикер Государственного департамента США.

В ходе брифинга Госдепа он прокомментировал слова рупора Кремля Пескова, который в ответ на призыв Зеленского к Москве вывести войска сказал, что Киев, мол, должен "принять во внимание реалии".

Прайс акцентировал внимание на том, что президент Украины рассказал о видении справедливого мира и завершении войны, но Россия в ответ обрушила свои бомбы и ракеты. Каждый раз Москва в ответ на призывы к справедливому миру усиливает свои агрессивные военные действия. Тем самым оккупанты демонстрируют отсутствие намерений вести реальные переговоры.

"При каждом удобном случае россияне отвечают на призыв Украины к справедливому миру еще большей эскалацией и очень четким признанием того, что Россия не настроена на конструктивный диалог", - объяснил ситуацию спикер Госдепа.

По его словам, учитывая обстановку, США продолжать оказывать военную помощь Украине, поскольку такие действия являются лучшим средством для ускорения переговоров. Также Вашингтон поможет украинцам пережить зиму.

"Мы считаем, что это является лучшим средством для ускорения процесса переговоров. Мы привлекаем Россию к ответственности, а также обеспечиваем оборону и потенциал сдерживания НАТО, и это стратегия, которую мы собираемся продолжать продвигать вперед", - подчеркнул Нед Прайс.

Война России против Украины

Журналисты Financial Times ранее опубликовали статью, в которой речь шла о том, что интересы западного мира и Украины по переговорам с Россией могут разойтись. В частности, на Западе опасаются возможного применения агрессором ядерного оружия в случае попытки ВСУ освободить Крымский полуостров. При этом журналисты привели цитату президента Зеленского, который подчеркнул, что Киев не собирается вести переговоры с Москвой.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что говорить с директором РФ Владимиром Путиным невозможно, поскольку он недоговороспособный политик. Война России с Украиной должна завершиться победой Киева.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что ВСУ будут продолжать проводить военную операцию по освобождению своих территорий. Войска ждут, когда замерзнет почва, чтобы погодные условия позволяли реализовать задачи. Украинские войска не собираются останавливаться.

Смотрите видео ТСН - в НАТО заявили, что Украина сама решит, когда будет вести переговоры с Россией

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