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"Наши воины не остановятся": Резников заявил, что ВСУ вскоре продолжат активное контрнаступление

11 декабря 2022, 22:57
Глава Минобороны отметил, что планы нашей страны достаточно просты – освобождение всех временно оккупированных территорий до границ 1991 года.
'Наши воины не остановятся': Резников заявил, что ВСУ вскоре продолжат активное контрнаступление
Резников заявил, что ВСУ продолжат контрнаступление, как только затвердеет почва / УНИАН

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины возобновят активные контрнаступательные действия, когда почва замерзнет и станет более твердой для более легкого прохода техники. Об этом Резников заявил на пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

"Погодные условия, переход от сухой осени к еще не морозной зиме... Мы наблюдали дожди и очень тяжелые условия для атак с любой стороны. Потому что влажный грунт, и колесная техника почти не может проходить... Я думаю, что это уменьшение активности имеет место из-за погодных условий. Но украинские Вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет более твердой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий", - заявил Резников.

Глава Минобороны также добавил, что планы нашей страны достаточно просты – освобождение всех временно оккупированных территорий до границ 1991 года, которые были международно признанными.

Резников подчеркнул, что хотя россияне воюют с гражданским населением с целью склонить украинские власти к переговорам на своих условиях, это им не удастся.

"Эта война - это война ресурсов, и эти ресурсы так же в них уменьшаются", - подчеркнул министр.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в следующем году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у властей есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

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