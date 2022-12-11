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"Будет переломный момент": эксперт удивил датой окончания войны в Украине

11 декабря 2022, 22:00
Как отметил эксперт, Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.
'Будет переломный момент': эксперт удивил датой окончания войны в Украине
Эксперт удивил датой окончания войны в Украине / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года.

Как отметил Притула в эфире Эспрессо, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР.

Эксперт отметил, что после войны против Афганистана Советский Союз просуществовал 10 лет. Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

"Ресурс, который имеет Путин, раз в 10 меньше, поэтому я ожидаю чисто теоретически, что эта война должна закончиться и будет ее перелом где-то в марте следующего года", - подчеркнул Притула.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в следующем году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у власти есть очень эффективная аналитическая структура.

В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

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