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"Саботаж внутри РФ": Подоляк рассказал, в чем заключается путь к завершению войны

11 декабря 2022, 20:38
Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что не нужно бояться постпутинского будущего.
'Саботаж внутри РФ': Подоляк рассказал, в чем заключается путь к завершению войны
Подоляк заявил, что путь к завершению войны один - военные поражения российской армии / УНИАН, ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк поделился мыслями на счет вариантов завершения войны.

Как отметил Подоляк в Twitter, путь к завершению войны один – военные поражения российской армии, санкции против РФ и внутренний саботаж в России.

Советник руководителя Офиса президента также подчеркнул, что не нужно бояться постпутинского будущего.

"Есть только один путь к завершению войны: военные поражения России на поле боя + санкционное истощение российской экономики + изоляция России на мировых рынках + внутренний саботаж внутри РФ = победа Украины и восстановления глобальной безопасности", - написал Подоляк.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Ранее заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. Как отметил Гаврилов, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

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