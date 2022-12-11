'НАТО защищает только свои государства': глава МИД Британии заявил, что Альянс никогда не угрожал РФ

Британский министр подчеркнул, что Альянс существует, чтобы защищать свои государства-члены, а не угрожать кому-то другому.

Глава МИД Британии заявил, что НАТО никогда не угрожало РФ и не делает это сейчас / Фото president.gov.ua

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытался создать нарратив, что якобы страны НАТО угрожают России. Он подчеркнул, что Альянс не угрожает России. По его словам, задача НАТО – защищать только свои государства-члены. Об этом пишет The Guardian.

"НАТО четко дало понять, что мы являемся оборонным Альянсом. НАТО никогда не угрожало России и не делает этого сейчас", - сказал Клеверли.

По его словам, страны, которые присоединяются в НАТО, делают это добровольно, нет никакого принуждения. Британский министр подчеркнул, что Альянс существует, чтобы защищать свои государства-члены, а не угрожать кому-то другому.

Клеверли добавил, что для НАТО нет внутренней потребности втягиваться в конфликт, и Альянс пытается сделать так, чтобы этого не произошло.

"В конце концов, это Владимир Путин, который использует эскулятивный язык. Именно он угрожал дальнейшей имперской экспансией, ссылаясь на ... его сосредоточенность на исторической империи России. Следовательно, это он является агрессором", - резюмировал он.

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины, может выйти из-под контроля. Столтенберг боится, что боевые действия могут распространиться на другие страны Европы. По его словам, это спровоцирует войну уже между Россией и НАТО.

Ранее Столтенберг заявлял, что Россия пытается "заморозить, как минимум, на короткое время" ситуацию, сложившуюся на театре военных действий войны против Украины. По его мнению, оккупанты планируют тем самым восстановить свои силы и начать новое наступление весной следующего года.

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