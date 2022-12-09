Война в Украине может выйти из–под контроля - генсек НАТО

Столтенберг отметил, что нет никаких сомнений в том, что полномасштабная война в мире возможна.

Война в Украине может выйти из-под контроля / Коллаж фото 93-я ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Война, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины, может выйти из-под контроля. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает NRK.

Он боится, что боевые действия могут распространиться на другие страны Европы. Это спровоцирует войну уже между Россией и альянсом НАТО.

"Боюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим", - сказал Столтенберг.

Он также акцентировал на том, что полномасштабная война в мире возможна и этому "нет никаких сомнений".

Ранее Столтенберг заявил, что задача демократических стран сделать так, чтобы Украина одержала победу в войне с Россией. Если бы РФ выиграла развязанную против Украины войну, Владимир Путин и "другие деспоты" продолжали бы применять насилие для достижения своих целей.

Напомним, российские оккупанты, вероятно, готовятся нанести новый массированный ракетный удар по Украине на этой неделе. Такие действия, вероятнее всего, будут направлены на то, чтобы поддержать недавний темп ударов, а не нарастить его. Как говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (SW), РФ всё же продолжает ощущать ограниченность своего ракетного арсенала.

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