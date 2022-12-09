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"Нет живого места": Зеленский заявил о сложной ситуации на фронте

9 декабря 2022, 21:02
Глава государства сообщил, что Бахмут из-за обстрелов оккупантов уже практически превратился в выжженные руины.
Владимир Зеленский, украинские военные, ВСУ
Зеленский заявил о сложной ситуации на фронте/ Офис президента Украины, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

На ключевых направлениях фронта на Донбассе ситуация остается очень тяжелой. В некоторых районах из-за интенсивных боев фактически не осталось живого места.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в пятницу, 9 декабря. По словам президента, из-за обстрелов оккупантов город Бахмут уже практически превратился в руины.

Глава государства назвал направления, на которых ситуация остается самой тяжелой.

"Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная... На земле этих районов уже давно не осталось живого места – не поврежденного снарядами и огнем. Оккупанты фактически разрушили Бахмут – еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины", – рассказал Зеленский.

Напомним, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал о новой тактике оккупантов под Бахмутом. Российские оккупанты пытаются захватить Бахмут в Донецкой области и бросают туда большое количество живой силы оккупантов. Они штурмуют позиции ВСУ отдельными подразделениями и небольшими группами. Однако у врага ничего не получается и оккупанты несут огромные потери.

Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский объяснил, зачем оккупанты так рвутся в Бахмут. Оккупация Бахмута не будет иметь для РФ никакого стратегического значения. Однако захват города важен захватчикам в символически-психологическом смысле.

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