"В обратную сторону никто не возвращается": Кириленко о новой тактике оккупантов под Бахмутом

Россияне пытаются штурмовать украинские позиции огромным количеством живой силы. Враг несет большие потери.

РФ бросает огромное количество силы под Бахмут / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские оккупанты пытаются захватить Бахмут в Донецкой области и бросают туда большое количество живой силы оккупантов. Они штурмуют позиции ВСУ отдельными подразделениями и небольшими группами. Однако у врага ничего не получается и оккупанты несут огромные потери. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает ТСН.ua.

Он также отметил, что Россия изменила тактику вблизи Бахмута.

"Идет группа из десяти человек без поддержки техники. До того как они выходят, идет артиллерийская подготовка и после этого выходят такие небольшие штурмовые группы. Как правило, они уже в обратную сторону не возвращаются", - рассказал Кириленко.

ВСУ мастерски отбивают атаки врага. На этом участке фронта все усеяно телами оккупантов.

"И там эти тела или фрагменты этих тел враг и оставляет – всех, кого применяет в наступательной операции. То есть это не только регулярные вооруженные силы РФ, но и частные военные компании типа "Вагнер", – добавил Кириленко.

По его данным, на Бахмутском направлении ВСУ ежедневно ликвидируют по 200 вражеских солдат. Кириленко отметил, что российское командование любой ценой хочет добиться захвата Бахмута.

"Генштаб очень хорошо это понимает, какую основную цель они преследуют: если даже не заходить в Бахмут, то обойти его, чтобы открыть себе дальнейший путь к северу, центру области. Но при этом командование также очень хорошо понимает, что врагу необходим город, чтобы остановиться на холодный зимний период. Но принимаются все меры, чтобы эти попытки были неудачными, какими они и являются по состоянию на данный момент", – объяснил глава Донецкой ОГА.

Ситуация в Бахмуте

Как сообщал Главред, в России распространили фейковую информацию о значительных успехах оккупационной армии на Бахмутском направлении и продвижении в сторону Часового Яра для перерезания одной из основных наземных коммуникаций Сил обороны Украины. На самом деле прорыв оказался ничтожным. Об этом говорится в отчете Института изучения войны, опубликованном 30 ноября.

По словам аналитиков, фейк о достижениях возле Бахмута является частью российской информационной операции.

Позже в ISW отметили, что российские оккупанты не смогли извлечь уроки из предыдущих дорогих кампаний, сосредоточенных на незначительных в оперативном отношении населенных пунктах. По мнению экспертов, бои за город Бахмут в Донецкой области напоминают предыдущие попытки российских оккупантов взять Северодонецк и Лисичанск и могут стать ловушкой для захватчиков.

В ISW напомнили, что военные с конца мая постоянно тратили боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг города, а в следующие шесть месяцев смогли захватить всего лишь несколько километров территории. При этом они понесли большое количество жертв.

Другие новости: