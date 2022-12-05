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Почему оккупанты так упорно "самоуничтожаются" под Бахмутом: эксперт назвал три причины

5 декабря 2022, 22:31
Россияне продолжают наступательные действия на этом направлении, несмотря на серьезные потери
Бахмут
Почему оккупанты так упорно "самоуничтожаются" под Бахмутом / Twitter/informatorlgua, Freeradio

Российские оккупанты уже длительно время безуспешно осаждают город Бахмут в Донецкой области. Там армия РФ попала в "мясорубку".

У оккупантов есть три причины, чтобы продолжать наступательные действия на этом направлении, несмотря на серьезные потери, рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире телемарафона на Youtube-канале ТСН.

"Первый - чисто политический. Напомню, что эта война началась с того, что россияне признали эти так называемые недореспублики, и им нужно двигаться вперед, выходить на административные линии области", - отметил эксперт.

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Второй момент - россияне потерпели два стратегических очень серьезных поражения в этой войне.

"Я имею в виду блестящую Харьковскую операцию и не менее блестящую Херсонскую. Им нужно показывать хоть какую-то динамику успеха, потому что чем дальше, тем для них будет хуже и хуже", - пояснил Черник.

Также, по словам эксперта есть сугубо военный логистический момент.

"К этой минуте война остается на 95% войной артиллерии, а 7-тонными грузовиками снарядов до передовой не навозишься. Там есть рабочий железнодорожный узел Дебальцево. От Бахмута до Дебальцево всего 40 км. Такая установка, как HIMARS, работает высокоточными боеприпасами до 84 км. Следовательно, этот узел находится под очень серьезной угрозой. Им банально нужно отодвинуть наши артиллерийские позиции. Пока, на мой взгляд, безуспешно", - подытожил эксперт.

Ситуация в Бахмуте

Как сообщал Главред, в России распространили фейковую информацию о значительных успехах оккупационной армии на Бахмутском направлении и продвижении в сторону Часового Яра для перерезания одной из основных наземных коммуникаций Сил обороны Украины. На самом деле прорыв оказался ничтожным. Об этом говорится в отчете Института изучения войны, опубликованном 30 ноября.

По словам аналитиков, фейк о достижениях возле Бахмута является частью российской информационной операции.

Позже в ISW отметили, что российские оккупанты не смогли извлечь уроки из предыдущих дорогих кампаний, сосредоточенных на незначительных в оперативном отношении населенных пунктах. По мнению экспертов, бои за город Бахмут в Донецкой области напоминают предыдущие попытки российских оккупантов взять Северодонецк и Лисичанск и могут стать ловушкой для захватчиков.

В ISW напомнили, что военные с конца мая постоянно тратили боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг города, а в следующие шесть месяцев смогли захватить всего лишь несколько километров территории. При этом они понесли большое количество жертв.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Бахмут
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