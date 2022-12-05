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ВСУ сорвали уже 7 "дедлайнов" врага: Сырский объяснил, зачем оккупанты так рвутся в Бахмут

5 декабря 2022, 14:46
Для России оккупация этого города не будет иметь никакого стратегического значения, но страна-агрессор все равно пытается его захватить.
Украинские военные, ВСУ, Сергей Сырский
Сырский объяснил, зачем оккупанты так рвутся в Бахмут/ 93-я ОМБр Холодный Яр, Сухопутные войска Украины

Российские захватчики отчаянно продолжают пытаться захватить город Бахмут на Донетчине, хотя все их попытки оказались провальными. Украинские военные сорвали уже 6 или 7 "дедлайнов" врага, которые устанавливало российское военное командование для захвата этого города.

Об этом рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в эфире телемарафона. Он объяснил, зачем оккупантам этот город, что они готовы тратить на его захват столько сил и средств.

По словам Сырского, оккупация Бахмута не будет иметь для РФ никакого стратегического значения. Однако захват города важен захватчикам в символически-психологическом смысле.

"В военном плане он (Бахмут. – ред.) не имеет стратегического значения, наряду с этим он имеет значение психологическое", – отмечает командующий Сухопутных войск ВСУ.

Российское командование хочет захватить город, чтобы повысить моральный дух в рядах захватчиков, который существенно упал после ряда потерь – Херсона, части Херсонской области и Харьковщины.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский отмечал, что российские захватчики всё еще пытаются выполнять задачи по оккупации всей Донецкой области, но сейчас сосредоточены на захвате Бахмута. Россияне считают – если прорвут оборону в районе Бахмута, то выйдут на оперативный простор, который позволит им дальше наступать на Славянск и Константиновку.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом в Донецкой области в боях с российскими оккупантами погибли пятеро граждан Грузии. Они приехали в Украину, чтобы стать в ряды украинских военных добровольцами и помогать нашей стране защищаться от российской агрессии.

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