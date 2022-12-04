Добровольцами защищали Украину: в боях под Бахмутом погибли пятеро граждан Грузии

В боях под Бахмутом погибли пятеро добровольцев из Грузии/ Facebook Посольство Украины в Грузии

Под Бахмутом в Донецкой области в боях с российскими оккупантами погибли пятеро граждан Грузии.

Они приехали в Украину, чтобы стать в ряды украинских военных добровольцами и помогать нашей стране защищаться от российской агрессии. Об их гибели на фронте сообщило посольство Украины в Грузии на своей странице в Facebook.

"Грузинские добровольцы Авто Руруа, Роланд Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераб Аладашвили и Бадри Маркелия погибли 3 декабря в борьбе с российскими оккупантами под Бахмутом", – говорится в сообщении.

В боях под Бахмутом погибли пятеро добровольцев из Грузии/ Facebook Посольство Украины в Грузии

Ранее сообщалось, что на Николаевщине погиб украинский пулеметчик Илья Третьяк. 22-летний боец прикрыл своим телом побратима во время вражеского обстрела. Обломок снаряда оккупантов прошил сердце защитника Украины.

Напомним, в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от русского нашествия на Бахмутском направлении.

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