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"Загнали в угол": смертью Макея россияне прислали сигнал Лукашенко – военный журналист

4 декабря 2022, 12:09

Белорусский диктатор сейчас – загнанное в политический тупик существо, отмечает Цаплиенко.

Александр Лукашенко, Владимир Макей
Смертью Макея россияне прислали сигнал Лукашенко, говорит военный журналист Цаплиенко/ сайт Кремля, УНИАН

Загадочная смерть главы белорусского Министерства иностранных дел Владимира Макея была сигналом самопровозглашенном белорусскому президенту Александру Лукашенко.

Об этом заявил военный журналист Андрей Цаплиенко в эфире Радио НВ. Он отмечает, что этот сигнал Лукашенко могли прислать россияне.

Цаплиенко отмечает, что белорусский диктатор сейчас – загнанное в политический тупик существо.

"Сейчас ему прислали сигнал. Думаю, это сделали русские с загадочной смертью министра иностранных дел Макея. Сейчас Лукашенко просто загнанный... Зверь – это Путин, но загнанное в политический тупик существо", – отмечает журналист.

Также Цаплиенко добавил, что победа Украины в войне против России сильно ударит и по Лукашенко – это будет означать крах его режима в Беларуси.

Смерть Макея может быть сигналом Лукашенко

Напомним, 26 ноября в Беларуси скоропостижно скончался министр иностранных дел РБ Владимир Макей, которому было 64 года. В СМИ отмечали, что он предположительно умер от инфаркта, вовремя не обратившись за помощью.

Российский оппозиционер, юрист Марк Фейгин считает странным факт смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея, который был коммуникатором государства с Западом. Фейгин не исключил, что Макей мог стать русской мишенью и быть отравленным химическими веществами, которые являются фирменным стилем РФ.

Также Фейгин отмечал, что на фоне внезапной смерти Макея у белорусского диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь. Как отметил Фейгин, Кремль имеет много вопросов к Лукашенко. Однако здесь уже финальная главная точка – для Путина сейчас нет ничего важнее войны, которую Россия проигрывает.

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Беларусь Александр Лукашенко Макей Андрей Цаплиенко новости Беларуси
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