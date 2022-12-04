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Путин заврался о причинах и последствиях: в Пентагоне указали коренную причину нападения РФ на Украину

4 декабря 2022, 10:44

Глава Минобороны США Остин заявил, что Россию никто не провоцировал на нападение, на нее не нападали и ей не угрожали.

Владимир Путин, Ллойд Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин указал коренную причину нападения РФ на Украину/ сайт Кремля, Reuters

Российский диктатор Владимир Путин постоянно заявляет, якобы расширение Североатлантического альянса на Восток является одной из причин, почему Россия развязала войну против Украины. Однако на самом деле всё наоборот – НАТО начало расширяться из-за преступной войны РФ против Украинского государства.

Об этом заявил министр оборона США Ллойд Остин во время выступления на Форуме национальной обороны им. Рейгана в Сими-Вэлли, сообщает Reuters. Он подчеркнул, что из-за страны-агрессора РФ сейчас Европа столкнулась с крупнейшим кризисом в сфере безопасности со времен окончания Второй мировой войны.

Остин отметил, что Россия намеренно и с жестокостью подвергает ударам мирных жителей и гражданские цели. Из-за российских атак гибнут дети, разрушаются школы и уничтожаются больницы.

Также он добавил, что РФ пытается сильнее втянуть США в войну, но Вашингтон не даст этого сделать.

"Расширение НАТО – не причина войны в Украине, а следствие"

Остин подчеркнул, что Путин с начала полномасштабного вторжения России в Украину уже не раз менял риторику относительно причин и целей. Чаще всего звучали заявления о якобы "расширении НАТО, угрожавшем безопасности России". Однако НАТО начало расширяться именно после российского вторжения в Украину и как следствие этого. Поэтому это точно не может быть причиной, подчеркнул Остин.

Он отметил, что Россию никто не провоцировал на войну.

"Россию не провоцировали, ей не угрожали, на нее не нападали. Вместо этого один человек выбрал войну. Путинская война не является следствием расширения НАТО – она является причиной расширения НАТО, и теперь из-за тоски Кремля по исчезнувшей империи Европа столкнулась с крупнейшим кризисом безопасности со времен окончания Второй мировой войны", – заявил глава Пентагона.

Ранее сообщалось, что вероятно общий темп военных операций на востоке Украины возрастет в ближайшие недели. Это будет связано с изменениями погодных условий. Из-за похолодания и замерзания земли возникнут обстоятельства, благоприятные для наступления. Об этом рассказали аналитики американского института изучения войны (ISW).

Напомним, ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что российский диктатор Владимир Путин был удивлен тем, насколько быстро проигрывает его армия в войне против Украины. Поэтому он может сократить свои краткосрочные военные цели в этой войне. Об изменении долгосрочных целей пока речь не идет.

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