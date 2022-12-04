С Путиным – в последнюю очередь: Макрон поговорит с Зеленским и еще 2-я лидерами перед звонком диктатору

Макрон позвонит Зеленскому перед разговором с Путиным/ Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон перед своим звонком российскому диктатору Владимиру Путину позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Но это не единственный звонок, который планирует сделать Макрон перед разговором с Путиным. Об этом сообщает Parisien.

Отмечается, что французский президент также планирует позвонить президенту США Джо Байдену и гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.

"Я ждал возможности подробно обсудить всё с президентом Джо Байденом перед разговором с Путиным. Также я ждал разговора и с гендиректором МАГАТЭ, с которым я снова поговорю в это воскресенье (4 декабря – ред.). И, конечно же, как я всегда делал, сначала я должен поговорить с президентом Зеленским", – заявил Макрон.

Макрон хочет поговорить с Путиным

Ранее Макрон оскандалился, заявив, что он хочет поговорить по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Дело в том, что он считает "директора" России "существующим лидером". Президент Франции собирается поговорить по телефону с российским диктатором уже в ближайшие дни.

Также позже стало известно, что Франция может отказаться передавать Украине оружие в рамках военной помощи. Об этом лично заявил президент Эммануэль Макрон. Он отметил, что боится стать "стороной конфликта" из-за поставок оружия Украине.

Макрон также заявил, якобы России нужно предоставить гарантии в будущей системе безопасности в Европе (как раз в тот период, когда Кремль вновь начнет мирные переговоры с официальным Киевом). В то же время, политик высказал мнение, что решение о переговорах между РФ и Украиной должен принимать Киев.

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