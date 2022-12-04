С Путиным – в последнюю очередь: Макрон поговорит с Зеленским и еще 2-я лидерами перед звонком диктатору

Французский президент заявил, что он должен сначала поговорить с президентом Украины, а уже потом звонить Путину.
Президент Франции Эммануэль Макрон перед своим звонком российскому диктатору Владимиру Путину позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Но это не единственный звонок, который планирует сделать Макрон перед разговором с Путиным. Об этом сообщает Parisien.
Отмечается, что французский президент также планирует позвонить президенту США Джо Байдену и гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.
"Я ждал возможности подробно обсудить всё с президентом Джо Байденом перед разговором с Путиным. Также я ждал разговора и с гендиректором МАГАТЭ, с которым я снова поговорю в это воскресенье (4 декабря – ред.). И, конечно же, как я всегда делал, сначала я должен поговорить с президентом Зеленским", – заявил Макрон.
Макрон хочет поговорить с Путиным
Ранее Макрон оскандалился, заявив, что он хочет поговорить по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Дело в том, что он считает "директора" России "существующим лидером". Президент Франции собирается поговорить по телефону с российским диктатором уже в ближайшие дни.
Также позже стало известно, что Франция может отказаться передавать Украине оружие в рамках военной помощи. Об этом лично заявил президент Эммануэль Макрон. Он отметил, что боится стать "стороной конфликта" из-за поставок оружия Украине.
Макрон также заявил, якобы России нужно предоставить гарантии в будущей системе безопасности в Европе (как раз в тот период, когда Кремль вновь начнет мирные переговоры с официальным Киевом). В то же время, политик высказал мнение, что решение о переговорах между РФ и Украиной должен принимать Киев.
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