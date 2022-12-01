"Я должен сотрудничать с лидерами": Макрон собирается поговорить с Путиным

Макрон назвал Путина лидером / Коллаж фото Reuters, kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон оскандалился, заявив, что он хочет поговорить по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Дело в том, что он считает "директора" России "существующим лидером". Об этом сообщает ABC News.

Макрон хочет позвонить Путину сразу после того, как проведет переговоры с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Телефонный разговор с российским диктатором может состояться уже в ближайшие дни.

"Мое убеждение и мой прагматический подход состоит в том, что я должен сотрудничать с существующими лидерами и теми, кто управляет страной", - сказал Макрон.

Напомним, ранее Макрон упрекнул Украине в том, что власти не хотят садиться за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, который развязал кровавую войну против украинского народа.

"Я считаю, что президент Путин совершил огромную ошибку, начав эту войну ... Путин руководит, и он руководит достаточно долго. Он знает своих людей. Я считаю, что он ошибся. Разве невозможно вернуться за стол и о чем-то договориться? Я думаю, что это еще возможно", - цинично заявил Макрон.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский ранее четко заявлял, что Украина не верит каким-либо заявлениям страны-агрессора России о "переговорах". Поэтому Киев будет продолжать проводить военную операцию для освобождения своих территорий, которые захватили вражеские войска.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что контрнаступление сил обороны Украины будет продолжаться и зимой. По его словам, ВСУ не могут остановиться, иначе Запад устанет от войны, а Россия будет продвигать тему "диалога" на своих условиях.

Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что пока никаких переговоров Москвы и Киева не может быть. Он обвинил Украину в якобы "нежелании говорить с Россией", но не сказал, что Россия прикрывается "диалогом", чтобы получить паузу и потом пойти в новое наступление на украинское государство.

Другие новости: