"Разве нельзя вернуться за стол?": Макрон упрекнул Украине из-за отсутствия переговоров с РФ

Макрон упрекнул Украине из-за отсутствия переговоров с РФ / Коллаж фото Офис президента, Reuters, сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Украине необходимо сесть за стол переговоров с Россией. Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин сделал огромную ошибку и её нужно исправить "дипломатически". Об этом сообщает ABC News.

"Я считаю, что президент Путин совершил огромную ошибку, начав эту войну ... Путин руководит, и он руководит достаточно долго. Он знает своих людей. Я считаю, что он ошибся. Разве невозможно вернуться за стол и о чем-то договориться? Я думаю, что это еще возможно", - цинично заявил Макрон.

Президент Франции верит в то, что Путин будет "рациональным по прекращению войны путем переговоров". Он добавил, что мир между странами должен быть устойчивым.

"Хороший мир - это не мир, который будет навязан украинцам другими", - добавил Макрон.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский ранее четко заявлял, что Украина не верит каким-либо заявлениям страны-агрессора России о "переговорах". Поэтому Киев будет продолжать проводить военную операцию для освобождения своих территорий, которые захватили вражеские войска.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что контрнаступление сил обороны Украины будет продолжаться и зимой. По его словам, ВСУ не могут остановиться, иначе Запад устанет от войны, а Россия будет продвигать тему "диалога" на своих условиях.

Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что пока никаких переговоров Москвы и Киева не может быть. Он обвинил Украину в якобы "нежелании говорить с Россией", но не сказал, что Россия прикрывается "диалогом", чтобы получить паузу и потом пойти в новое наступление на украинское государство.

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