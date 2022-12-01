Путин и Гитлер – сиамские близнецы, Россия недостойна переговоров и должна развалиться – Данилов

Россия недостойна, чтобы кто-либо вел с ней переговоры -Данилов / Коллаж скриншот YouTube, Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Киев не намерен вести переговоров с Москвой, потому что диалог с варварами – недостойно украинского народа. По его словам, Украина не имеет никакого отношения к России, которая должна развалиться. Директор РФ Путина и глава Третьего рейха Гитлер, как сказал Данилов, и вовсе сиамские близнецы.

В ходе своего выступления на Киевском форуме безопасности он рассказал о том, что Украина четко продемонстрировала – не надо бояться тех, кто уже 30 лет угрожает своей якобы "мощью".

Как сказал чиновник, Россия должна развалиться, а Киев не будет вести переговоров с Москвой, потому что не желает говорить с варварами.

"Их просто надо уничтожить, чтобы они прекратили существовать как страна в тех границах, в которых они существуют. На сегодня Россия - одна из немногих стран, у которых есть колонии на своей территории, которая уничтожила огромное количество народов, их язык, культуру, традиции. Они просто варвары. И когда говорят, что с этими варварами надо садиться за один стол и о чем-то говорить, я считаю это недостойно нашего народа", - считает Данилов.

Также он отметил, что Украина не имеет никакого исторического отношения к России.

"Вы Московия, которая была на своей территории, вы воры, которые крали постоянно чью-то историю, вы постоянно что-то требуете, но вы не достойны, чтобы с вами в мире вообще кто-то общался", - отметил секретарь СНБО.

Кроме того, он добавил, что, по его мнению, глава РФ Путин и диктатор нацистской Германии Гитлер – "сиамские близнецы".

"Я вообще считаю, что Путин и Гитлер - это сиамские близнецы, только один родился немного позже", - подчеркнул Алексей Данилов.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский ранее четко заявлял, что Украина не верит каким-либо заявлениям страны-агрессора России о "переговорах". Поэтому Киев будет продолжать проводить военную операцию для освобождения своих территорий, которые захватили вражеские войска.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что контрнаступление сил обороны Украины будет продолжаться и зимой. По его словам, ВСУ не могут остановиться, иначе Запад устанет от войны, а Россия будет продвигать тему "диалога" на своих условиях.

Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что пока никаких переговоров Москвы и Киева не может быть. Он обвинил Украину в якобы "нежелании говорить с Россией", но не сказал, что Россия прикрывается "диалогом", чтобы получить паузу и потом пойти в новое наступление на украинское государство.

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