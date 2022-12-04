glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин удивлен провалом РФ, он может изменить цели в Украине – директор разведки США

4 декабря 2022, 08:53

Долгосрочные цели диктатор РФ пока менять не собирается, но он может изменить краткосрочные.

Владимир Путин, российские военные
Путин может изменить цели в Украине из-за провалов российской армии/ сайт Кремля, Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин был удивлен тем, насколько быстро проигрывает его армия в войне против Украины. Поэтому он может сократить свои краткосрочные военные цели в этой войне. Об изменении долгосрочных целей пока речь не идет.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс во время выступления на ежегодном Форуме национальной обороны в Калифорнии, пишет Reuters.

"Возможно, Путин захочет сократить свои краткосрочные военные цели, чтобы вернуться к своим планам через некоторое время", – сказала Хейнс.

При этом она добавила, что долгосрочных планов по Украине Кремль не изменил.

Также Хейнс отметила, что страна-агрессор РФ очень быстро израсходовала свои военные запасы. В российской армии сейчас фиксируется нехватка боеприпасов, низкий моральный дух, проблемы со снабжением и логистикой.

По словам директора Национальной разведки США, до сих пор непонятно, докладывают ли Путину по состоянию на сегодня о полной картине проблем, которые есть в российском войске.

Ранее сообщалось, что вероятно общий темп военных операций на востоке Украины возрастет в ближайшие недели. Это будет связано с изменениями погодных условий. Из-за похолодания и замерзания земли возникнут обстоятельства, благоприятные для наступления. Об этом рассказали аналитики американского института изучения войны (ISW).

Напомним, ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что украинские военные войдут в Донецк и освободят город. Успешное контрнаступление на этом направлении является "очевидной реальностью". Он заявил, что украинских военных ничего не остановит на пути к освобождению Донецка.

Читайте также:

новости России война в Украине Владимир Путин вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:53

Путин удивлен провалом РФ, он может изменить цели в Украине – директор разведки США

08:35

Испанские полицейские узнали, откуда в посольство Украины слали письмо со взрывчаткой

08:34

Забросали коктейлями Молотова: на блогершу Стужук совершили нападение ночью

08:23

Нельзя жалеть ваньку, брошенного на убой в холодный окопмнение

08:21

"Гарантии безопасности для России": заявление Макрона стало частью информационной операции РФ – ISWВидео

Реклама
07:36

Темп наступления ВСУ на востоке скоро увеличится: в ISW заявили о приближении перемен на фронтеВидео

07:08

Что можно и нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: запреты, традиции, приметы

06:24

Мир смотрит на это и крутит пальцем у вискамнение

04:30

"Падение Донецка - очевидная реальность": у Зеленского рассказали о контрнаступлении ВСУВидео

03:43

"Сделайте что-нибудь с ней": Волочкова показала расплывшуюся грудьВидео

03:05

Какую беду может навлечь оставленный на ночь нож на столе: народные приметы и суеверия

02:30

Генерал ВСУ спрогнозировал, освобождение какого города запустит деоккупацию Крыма

02:00

Раздетая Бритни Спирс поделилась своими интимными умениями

01:34

Можно ли спать с грелкой и чем она может быть опасна

00:20

"Под прицелом – мирные украинцы": глава Пентагона разнес РФ из-за войны в УкраинеВидео

03 декабря, суббота
23:33

"Дальность превышает 100 километров": Жданов рассказал, какие "плюшки" ВСУ могли получить от ЗападаВидео

22:59

Украина готова обеспечить России гарантии безопасности - АрахамияВидео

22:26

"HIMARS в действии": генерал Ходжес заявил, что украинские войска затягивают петлю вокруг КрымаВидео

22:20

Приметы на 5 декабря: какие 2 вещи могут принести большие неприятностиВидео

21:53

День заказа подарков Деду Морозу: что просить у бородатого и что дарить близким

Реклама
21:50

Приметы на 4 декабря: названы 5 важных вещей, которые запрещено делать в большой праздникВидео

21:38

Оккупанты выжидают: эксперт назвал 3 причины, почему РФ еще не устроила ракетный удар по УкраинеВидео

21:32

68-летняя Успенская вышла на сцену в обтягивающем порезанном комбинезоне

21:28

Доставлял хлопоты защитникам Бахмута: ВСУ ловко "приземлили" дорогущий истребитель оккупантов Су-34

21:13

Наполнить дом морской свежестью: 7 способов, как увлажнить воздух дома

20:42

Франция может принципиально отказаться передать Украине оружие: Макрон назвал несколько причинВидео

20:07

"А что случилось?": Могилевская жестко высмеяла ПутинаВидео

20:06

"До последнего украинца или поляка": Лукашенко жалко пугает Украину продолжением войныВидео

19:21

Впервые с 1981 года: Леонтьев внезапно отказался от выступлений в России

19:20

Московская недоимперия зла потерпит историческое поражениемнение

19:09

"Готовьтесь к Ялте": на Банковой россиянам посоветовали забыть уже наконец о БахмутеВидео

19:08

Лепс оскандалился на своём концерте и нахамил поклоннице

19:07

"Это "подарок" для россиян": религиовед объяснил, что будет после запрета УПЦ МП в УкраинеВидео

19:05

Скорлупа сама отлетит: как правильно варить яйца, чтобы белок не приставал к скорлупеВидео

18:38

Не уксус и не лимонная кислота: домашнее средство идеально отмоет чайник до блескаВидео

18:32

"А что, сесть и плакать": Квиткову обвинили в получении удовольствия от жизни

18:19

Священники МП будут настраивать верующих против власти, но они ответят за свои "грехи" - религиоведВидео

18:03

Введение во храм Пресвятой Богородицы - теплые поздравления и трогательные открытки на 4 декабряФото

18:00

Любил чужие могилы: ВСУ ликвидировали оккупанта со странными увлечениями

17:29

Восстановление энергетики и запрет УПЦ МП: Зеленский провел важное заседание Ставки

Реклама
17:14

РФ нужно дать "гарантии безопасности", когда она вернется к переговорам с Киевом - МакронВидео

17:04

"Уснул и не проснулся": в РФ придумали абсурдное объяснение относительно потерь на войне в УкраинеВидео

16:45

Тина Кароль в топе и обтягивающих лосинах показала красивую фигуру в спортзалеВидео

16:11

"Со временем это произойдет": Песков анонсировал поездку Путина на ДонбассВидео

15:53

Хотел показать силу РФ: WSJ назвала имя человека, который убедил Путина пойти войной против Украины

15:37

"Вася, пора переобуваться": Ломаченко вызвал гнев в сети, когда показал, как пек просфоры в Лавре

15:03

Был Бесик - да весь вышел: ВСУ ликвидировали оккупанта с экзотическим именемВидео

14:05

Зачем в ванной ставить пустую банку: лайфхак от хитрых хозяек

13:59

"Не время показывать свои кости": Богдан захейтили в Сети за отпуск в ДоминиканеВидео

13:43

Ждут морозов: Подоляк рассказал, когда Россия нанесет новый ракетный удар по УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Синоптик
Погода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять