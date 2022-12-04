Путин удивлен провалом РФ, он может изменить цели в Украине – директор разведки США

Путин может изменить цели в Украине из-за провалов российской армии/ сайт Кремля, Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин был удивлен тем, насколько быстро проигрывает его армия в войне против Украины. Поэтому он может сократить свои краткосрочные военные цели в этой войне. Об изменении долгосрочных целей пока речь не идет.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс во время выступления на ежегодном Форуме национальной обороны в Калифорнии, пишет Reuters.

"Возможно, Путин захочет сократить свои краткосрочные военные цели, чтобы вернуться к своим планам через некоторое время", – сказала Хейнс.

При этом она добавила, что долгосрочных планов по Украине Кремль не изменил.

Также Хейнс отметила, что страна-агрессор РФ очень быстро израсходовала свои военные запасы. В российской армии сейчас фиксируется нехватка боеприпасов, низкий моральный дух, проблемы со снабжением и логистикой.

По словам директора Национальной разведки США, до сих пор непонятно, докладывают ли Путину по состоянию на сегодня о полной картине проблем, которые есть в российском войске.

Ранее сообщалось, что вероятно общий темп военных операций на востоке Украины возрастет в ближайшие недели. Это будет связано с изменениями погодных условий. Из-за похолодания и замерзания земли возникнут обстоятельства, благоприятные для наступления. Об этом рассказали аналитики американского института изучения войны (ISW).

Напомним, ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что украинские военные войдут в Донецк и освободят город. Успешное контрнаступление на этом направлении является "очевидной реальностью". Он заявил, что украинских военных ничего не остановит на пути к освобождению Донецка.

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