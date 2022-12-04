Темп наступления ВСУ на востоке скоро увеличится: в ISW заявили о приближении перемен на фронте

В ISW заявили, что темп наступления ВСУ на востоке Украины вырастет в ближайшие недели/ 93-я ОМБр Холодный Яр, ISW

Общий темп военных операций на востоке Украины, вероятно, вырастет в ближайшие недели.

Это будет связано с изменениями погодных условий. Из-за похолодания и замерзания земли возникнут обстоятельства, благоприятные для наступления. Об этом рассказали аналитики американского института изучения войны (ISW).

Аналитики, в частности, напоминают, что об этом также говорил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отмечал, что погодные условия меняются на линии Кременная-Сватово, и что там защитники Украины смогут улучшить контрнаступление, ведь им не будет мешать грязь под ногами.

О вероятности усиления наступления украинских войск говорили и во вражеском лагере. Один российский военный блогер заявлял 3 декабря, что на линии Кременная-Сватово уже замерзла земля, и что это может способствовать наступлению войск Украины.

Аналитики говорят, что темпы наступления могут вырасти в ближайшие недели. Сейчас обе стороны буквально увязли в грязи, однако с понижением температуры воздуха и наступлением мороза замерзнет земля, что позволит вести более активные боевые действия.

Такие погони условия будут благоприятными для проведения механизированных маневренных боевых действий на востоке Украины. Поэтому обе стороны вряд ли упустят этот шанс, отмечают в ISW.

Ранее советник оОфиса президента Михаил Подоляк отмечал, что украинские военные войдут в Донецк и освободят город. Успешное контрнаступление на этом направлении является "очевидной реальностью". Он заявил, что заявил, что украинских военных ничего не остановит на пути к освобождению Донецка.

Напомним, бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес говорил, что Вооруженные силы Украины затягивают петлю вокруг Крыма. Линия снабжения от Ростовской области через Мариуполь и Бердянск уже частично простреливается. Американский генерал заметил, что вся российская логистика оказалась в зоне досягаемости снарядов HIMARS.

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