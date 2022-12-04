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"Падение Донецка - очевидная реальность": у Зеленского рассказали о контрнаступлении ВСУ

4 декабря 2022, 04:30

Михаил Подоляк заявил, что украинских военных ничего не остановит на пути к освобождению Донецка.

Подоляк, ВСУ
ВСУ освободят Донецк / Коллаж фото УНИАН, Reuters

Украинские военные войдут в Донецк и освободят город. Успешное контрнаступление на этом направлении является "очевидной реальностью". Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Он убежден, что украинским защитникам ничто не сможет помешать.

"Падение Донецка – это не такая уж и мечта. Это очевидная реальность. Еще два-три года назад, мы с вами не могли говорить так в эфире, откровенно, что будет скорее освобождён военным путем – Донецк или Севастополь. Вы сомневаетесь, что наши ребята зайдут в Донецк? Точно нет. Они искренне стремятся к этому и они разорвут все, что будет стоять на пути украинцев для того, чтобы зайти в Донецк", - сказал Подоляк.

Подоляк
ВСУ освободят Донецк / скриншот

Война России против Украины

Недавно заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. Как отметил Гаврилов, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слова заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова. Он отметил, что война России против Украины вряд ли закончится весной в будущем году. По словам главы ОП, он не готов назвать точный день и время, когда Украина одержит победу над страной-агрессором Россией.

В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Другие новости:

война в Украине новости Донецка вторжение России Михаил Подоляк
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